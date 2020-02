Indufin koopt communicatiebureau Springbok

Springbok werd opgericht door Kim Verhaeghen en Vincent van Lingen, die het bureau nog altijd leiden. Het communicatiebureau is actief in Mechelen, Parijs en Amsterdam en wil verder uitbreiden. 'We kijken in eerste instantie naar België, Nederland en Frankrijk. Maar ook Duitsland, het VK en Scandinavië zijn attractief’, zegt CEO Kim Verhaeghen. Het Mechels bedrijf realiseert 15 miljoen euro omzet en 3 miljoen brutobedrijfswinst (ebitda). Bij zijn klanten zitten onder meer Engie, de aircospecialist Daikin, Mercedes, Brico, Burger King en Brantano.