Integra koopt containerspecialist Vindevogel

Het is de vijfde deal van het jonge investeringsfonds, dat voortaan over 110 miljoen euro kapitaal beschikt.

Containers Vindevogel - dat niets te maken heeft met de gelijknamige farma-ondernemer - is met zijn containers actief in de afvalsorterings- en recyclagesector. Het bedrijf uit Oudernaarde biedt een waaier van diensten aan, gaande van containerverhuur en afvaltransport, tot sorteren en verwerking van verschillende soorten afval. Via zijn sorteercentra (Oudenaarde, Deinze en Gavere) verwerkt het ruim 160.000 ton afval per jaar. Het is goed voor een omzet van 8 miljoen euro.