Investeerder 3D denkt aan verkoop kunststofslangen

3D, het investeringsvehikel van de families Donck en Desimpel, overweegt uit de producent van kunststofslangen Plastiflex te stappen. Dat vernam De Tijd. Plastiflex is een van de historische participaties van beide families.

Het Limburgse Plastiflex maakt kunststofslangen voor huishoudapparaten, voor zwembadreinigers en voor industrieel gebruik. Recent kwamen daar oplossingen voor de medische sector bij. Denk aan tubes voor de kunstmatige beademing van premature baby’s of kunststofslangen voor apparaten tegen slaapapneu.

Het bedrijf zit al bijna een kwarteeuw in de portefeuille van 3D, het investeringsvehikel van de families Donck en Desimpel. Dat heeft de meerderheid in handen. Het management bezit de rest van de aandelen.

Maar aan die verdeling komt mogelijk een einde, want na enkele ongesolliciteerde benaderingspogingen bekijkt hoofdaandeelhouder 3D de 'strategische opties' voor zijn participatie. Dat is bijna altijd een eufemisme voor een verkoop. 3D wordt volgens onze informatie bijgestaan door de fusie- en overnameboetiek GCA Altium. Bij de Vlaamse investeerder wil men geen commentaar kwijt. 'Het proces kan uitdraaien op een gedeeltelijke of volledige verkoop, maar ook op een partnerschap', zegt een bron dicht bij het dossier.

Overname

Plastiflex is wereldmarktleider in zijn niche. Het bedrijf is zowel in Noord-Amerika als in Europa en Azië aanwezig en stevent dit jaar af op een omzet van meer dan 90 miljoen euro. De brutobedrijfswinst (ebitda) zou op ongeveer 12,5 miljoen uitkomen.

Begin dit jaar kocht Plastiflex zijn Nederlandse sectorgenoot Amnitec, tot dan een onderdeel van de Amerikaanse Flex Tek-groep. Amnitec is gespecialiseerd in flexibele slangen en connectoren. Zijn producten worden gebruikt in de petrochemie, koeltechniek en scheepvaart. Ze dienen ook als tijdelijke verbindingen bij het laden en lossen van vloeistoffen en gassen en andere industriële toepassingen.

Studio 100

3D is in ons land bekend als een van de aandeelhouders van Studio 100. Het stapte begin vorig jaar samen met Vic Swerts (Soudal) in de entertainmentgroep. In zijn portefeuille zitten ook Care Cosmetics (cosmeticaproducten voor schoonheidsspecialisten), Aspel (plastic onderdelen voor de automobielsector) en Pauwels (consulting en detachering).