Investeerder Buysse & Partners stapt in Gents patentbureau

De investeringsmaatschappij Buysse & Partners stapt in het Gentse patentbureau brantsandpatents. De prijs van de transactie is niet bekend.

brantsandpatents is een octrooikantoor gespecialiseerd in intellectuele eigendom. Het werd tien jaar geleden opgericht door Johan Brants. Het kantoor levert strategisch advies over de octrooibescherming van innovaties en uitvindingen. Het Gentse bedrijf stelt zo'n 25 mensen tewerk.

Buysse & Partners verwerft een niet-gespecificeerd belang in brantsandpatents. . Oprichter en CEO Johan Brants blijft actief in het bedrijf en als aandeelhouder, manager Ellen Crabbe stapt mee in het kapitaal.

Met de steun van de investeringsmaatschappij wil het bedrijf nieuwe kantoren openen en het management betrekken bij het aandeelhouderschap. Buysse & Partners moet ook de organische en externe groei van de Gentenaars begeleiden.

Oogklinieken

Brantsandpatents is de tweede private-equityinvestering van Buysse & Partners dit jaar. Het investeerde in juni 3 miljoen euro in de oogkliniek New Vision. De investeringsmaatschappij rond Frank Buysse is onder meer ook aan boord bij de producent van aluminium afdeksystemen Blommaert, het designplatform Serax (onder meer bekend voor de designs van Pascale Naessens) en Copus, het bedrijf achter het uitzendbureau Vivaldi's.