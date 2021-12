Investeerder Creafund stapt in hr-groep Planet

Creafund stapt in het kapitaal van Planet Group. De investeerder krijgt een belang van 30 procent in het hr-bedrijf. Het doel? Een turbo zetten op de groei.

Planet Group is een hr-groep van Gentse origine die de merken X-Care in Motion, IT-Planet en HR-Planet omvat. De groep rond oprichter en CEO Sam Baro is een middelgrote speler en stevent dit jaar af op een omzet van 65 miljoen euro.

Enkele weken geleden kwam Planet nog in het nieuws via de overname van zijn sectorgenoot Viavera, een selectie-, rekruterings- en interim-specialist die zich op het hogere bediendesegment richt. Eind vorig jaar nam X-Care, de uitzendafdeling van de hr-groep, sectorgenoot Talent in Motion over.

CEO Baro wil die weg verder bewandelen en in binnen- en buitenland nieuwe doelwitten zoeken. Om Planet daarin te steunen, komt Creafund aan boord. De investeringsmaatschappij neemt een participatie van 30 procent in de hr-groep. Baro blijft met 70 procent van de aandelen de groep controleren.

Nummer vier

Het is de vierde investering van Creafund dit jaar. Het investeerde in 2021 onder meer al in het chipbedrijf Sofics en, aan de zijde van ondernemer Yvan Vindevogel, in de Franse producent van voorschriftvrije geneesmiddelen Cooper Vemedia.