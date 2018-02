Investeerder Larry Fink wil nieuwe Warren Buffett worden

De Amerikaanse vermogensbeheerder BlackRock wil voor lange tijd investeren in bedrijven, net als investeringsfonds Berkshire Hathaway.

De Amerikaan Larry Fink is met zijn vermogensbeheerder BlackRock op zoek naar 10 miljard dollar . Dat geld wil hij gebruiken om voor de lange termijn te investeren in bedrijven.

Fink mikt volgens de krant The Wall Street Journal met zijn nieuwe fonds BlackRock Long Term Private Capital op minderheidsbelangen die hij meer dan tien jaar wil aanhouden. Hij kijkt vooral naar familiebedrijven , verzelfstandigde takken van bedrijven ( spin-offs ) of bedrijven met een investeringsfonds als mede-eigenaar dat af wil van zijn belang.

BlackRock mikt op investeringen tussen 500 miljoen en 2 miljard dollar . Vooral bedrijven die inspelen op de groeiende middenklasse in opkomende landen en veranderende uitgavepatronen bij millennials zijn interessant voor Fink.

Kraft Heinz

Met zijn nieuwe fonds gaat Fink de Amerikaan Warren Buffett achterna. Die investeert met zijn fonds Berkshire Hathaway voor de lange termijn in bedrijven. Zo kocht hij belangen in de voedingsbedrijven Kraft Foods en Heinz en fuseerde ze tot Kraft Heinz . Daardoor en door sterk in de kosten te snijden maakt hij bedrijven winstgevender.