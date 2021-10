Investeerders pompen recordbedrag in Belgische groeiers

Binnen- en buitenlandse investeerders pompten dit jaar al iets meer dan 1 miljard euro in jonge Belgische groeibedrijven. Dat is meer dan in heel 2020 en een nieuw record. Dat blijkt uit de gegevens over kapitaalrondes die De Tijd bijhoudt.

De geldstroom naar Belgische groeiers - niet-genoteerde tech- en biotechbedrijven - zwelt de jongste jaren fors aan. Keer op keer sneuvelen de records. Ook na de eerste zes maanden van dit jaar was dat het geval. Belgische groeiers haalden in die periode 779 miljoen euro op, ruim een kwart meer dan in de eerste helft van 2020.

We zijn intussen midden oktober en het record van vorig jaar (983 miljoen euro, maar over de volle twaalf maanden) is aan diggelen geslagen. De teller staat op 1,01 miljard euro. Dat is ongezien.

Bij de grootste tien operaties van dit jaar werd 550 miljoen opgehaald en er waren dertien operaties van meer dan 20 miljoen euro. Vijf jaar geleden waren er slechts drie kapitaalrondes boven dat bedrag en was de grootste deal die van Showpad (44 miljoen). Het Gentse softwarebedrijf zou nu pas zesde staan.

Kanjer

Het bedrag van 1,01 miljard is slechts een subtotaal, want er zit nog een kanjer van een operatie over een techbedrijf in de pijplijn. Het databedrijf Collibra staat op het punt 250 miljoen dollar (216 miljoen euro) op te halen, onder meer bij de Boël-holding Sofina en haar Amerikaanse bondgenoot Sequoia. Bij de eindafrekening zal het jaartotaal op 1,3 miljard of meer uitkomen.

Collibra zal dankzij die deal aan de top van de rangschikking van 2021 uitkomen en de Belgisch-Franse betaalspecialist IbanFirst van de troon stoten. Het fintechbedrijf, dat wisselkoerstransacties voor kmo's vergemakkelijkt, haalde in mei 150 miljoen euro op. Het geld moet onder meer dienen om nieuwe overnames te financieren. Op de derde stek staat de Brusselse specialist in software voor klantenbeheer Efficy. Die haalde onder meer bij Fortino - het fonds rond Duco Sickinghe (ex-CEO Telenet) - en bij het investeringsfonds Apax 80 miljoen euro op om op Europese veroveringstocht te trekken.

Dat record na record sneuvelt, illustreert hoe de Belgische tech- en biotechscene matuurder is geworden, maar ook hoe groot de honger is van (buitenlandse) investeerders die op zoek zijn naar investeringen met een hoog rendement. Bij sommige operaties zitten ze te dringen om aan boord te komen, waardoor start-ups en spin-offs in een zetel zitten. Ze kunnen meer geld ophalen en tegen hoge waarderingen.

Pony's

Veel start-ups van enkele jaren geleden zijn uitgegroeid tot middelgrote groeibedrijven. ‘In ons land zijn ongeveer 160 ‘pony’s’ actief, techbedrijven met een waardering van 100 miljoen euro of meer’, zegt start-upspecialist Omar Mohout, die onlangs het onderzoekscentrum Sirris verliet om vennoot en hoofd digitalisering te worden bij de managementconsultant Nova Reperta. Dit jaar kwamen er al 23 pony's bij.

De Belgische kapitaalrondes groeien zienderogen. In 2016 waren er drie van meer dan 20 miljoen, van Nieuwjaar tot nu al dertien.

De term pony is bedoeld om het onderscheid te maken met de klasse van de eenhoorns (unicorns). Dat zijn techbedrijven met een waarde van meer dan 1 miljard dollar. ‘Ik heb liever tien pony’s dan één unicorn. Wat belangrijk is, is dat ons ecosysteem de voorbije jaren veel matuurder is geworden’, stelt Mohout.

Volgens hem is de enige valse noot het afnemende aantal nieuwe start-ups. ‘Het vinden van zaaikapitaal en vroege kapitaalrondes worden moeilijker. Er zijn minder start-ups dan enkele jaren geleden en ze hebben het lastiger om investeerders te overtuigen. De fondsen kunnen vandaag makkelijker grote bedragen ophalen en richten zich meer op financiering in een later stadium.’

160 PONY's Ons land telt zo’n 160 ‘pony’s’: techbedrijven met een waardering van 100 miljoen euro of meer.

Aan de andere kant van het spectrum stellen almaar meer grote techbedrijven zich de vraag hoe hun toekomst eruitziet: blijven ze in handen van professionele investeerders, zoeken ze een grote partner of overnemer, of proberen ze hun geluk op de beurs?

Het aantal Belgische techbedrijven dat voor de beurs kiest, is bescheiden, al lijkt dat te veranderen. 'De afgelopen twaalf maanden waren er in Brussel vijf beursintroducties van techbedrijven: UnifiedPost, Nyxoah, Choice, Ekopak en Biotalys. Dat zijn er meer dan in de drie jaar daarvoor', zegt Benoît van den Hove, het hoofd noteringen voor België en Luxemburg van de aandelenbeurs Euronext.

Eenhoorns

Een van de kandidaten voor een beursgang is Collibra, Belgiës eerste techstart-up met de mythische status van unicorn. Of het databedrijf voor de beurs van Brussel of die van New York kiest, is nog geen uitgemaakte zaak.

Intussen zijn al twee andere Belgische eenhoorns opgestaan: het softwarebedrijf Odoo en het Gentse hostingbedrijf Team.blue (ex-Combell). Showpad is een van de topkandidaten om toe te treden tot dat selecte clubje. En ook Deliverect, dat software maakt om onlinebestellingen van horecazaken te beheren, is goed op weg om die miljardenstatus snel te bereiken.