Investeringsfonds Sofindev koopt brandbeveiliger Altebra

Altebra is gespecialiseerd in sprinkler- en schuimblusinstallaties, maar ook in brand- en gasdetectie.

Het investeringsfonds Sofindev koopt een meerderheidsbelang in Altebra, een van de grootste Belgische en Nederlandse spelers in brandbeveiliging en -detectie. Oprichter en CEO Karel De Cock blijft aan boord.

Altebra - een afkorting voor Alles Tegen Brand - is gespecialiseerd in sprinkler- en schuimblusinstallaties, maar ook in brand- en gasdetectie. Het Oost-Vlaamse bedrijf, dat 30 jaar geleden opgericht werd, is goed voor een omzet van 53 miljoen euro.

Tot nu toe was Altebra in handen van oprichter Karel De Cock. Omdat die geen opvolging heeft, zocht hij een partner om het bedrijf de komende jaren uit te bouwen. Dat wordt Sofindev. Het investeringsfonds neemt de meerderheid van de aandelen van Altebra over en koopt ook de aandelen van het Nederlandse bouwbedrijf VDR in de Nederlandse Altebra-dochter. De Cock blijft CEO en herinvesteert in de nieuwe constructie boven de groep.

De sterke groei van e-commerce met zijn nieuwe distributiecentra en logistieke gebouwen is een belangrijke groeimotor van Altebra. Jan Camerlynck Vennoot bij Sofindev

De voorbije jaren groeide het bedrijf zowel in België als in Nederland sterk als leverancier van bouwbedrijven, vastgoedontwikkelaars en bouwheren van magazijnen, logistieke gebouwen en productiefaciliteiten. 'De sterke groei van e-commerce met zijn nieuwe distributiecentra en logistieke gebouwen is een belangrijke groeimotor van Altebra', zegt Jan Camerlynck, vennoot bij Sofindev. 'De geografische focus lag de voorbije jaren op de Benelux, maar meer en meer klanten van het bedrijf die daarbuiten actief zijn, vragen Altebra hen te volgen.'

Vier deals

Altebra is de vierde overname van het Sofindev V-fonds, dat een jaar geleden werd opgericht met 170 miljoen euro kapitaal. Het nieuwe fonds is bijna twee derde groter dan zijn voorganger. Sofindev V investeerde in 2020 ook in de houtgroothandel Vanrobaeys, het IT-bedrijf Christiaens en in Mediagenix, een Vlaamse wereldspeler in het beheer van rechten en programmatie voor tv-zenders en streamingbedrijven. Parallel verkocht Sofindev het softwarebedrijf Geodynamics aan het Scandinavische investeringsfonds IK.