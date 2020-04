Italiaan leidt investeringsvehikel familie de Spoelberch

Kwarteeuw

Nu komt er ook een nieuwe CEO aan boord: Roberto Italia. Italia heeft meer dan 25 jaar ervaring in de private-equitysector. In 1994 ging hij, met een MBA van de topschool Insead op zak, aan de slag bij Warburg Pincus en vervolgens bij Cinven. Dat is een van Europa's grootste investeringsfondsen. Enkele jaren geleden stond hij mee aan de basis van de Milanese investeringsmaatschappij Space.

Verlinvest is internationaal bijzonder actief in de drank- en voedingssector. Het is onder meer eigenaar van Sula, het grootste wijndomein in India. In Italië heeft Verlinvest de maker van tomatensauzen Mutti in portefeuille. Het investeerde ook in tal van e-commercebedrijven, waaronder - samen met Sofina - de snelgroeiende Indiase leerapp Byju's.