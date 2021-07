Italiaanse designmerk Calligaris dicht bij overname Fatboy

De Italiaanse maker van desingmeubelen Calligaris staat dicht bij de overname van de Nederlandse zitzakmaker Fatboy. De Belgische investeerder Vendis Capital heeft zicht op een forse meerwaarde.

Vendis nam in het voorjaar het fusie- en overnamehuis Lincoln International in de arm om de verkoop in goede banen te leiden. Volgens de Italiaanse krant Il Messaggero is er bijna witte rook in het dossier. De koper zou de Italiaanse meubelmaker Calligaris zijn. Die zou Fatboy bij de overname op ongeveer 120 miljoen euro waarderen.

De Italiaanse Calligaris is bijna een eeuw oud en maakt betaalbaar topdesign.

Calligaris is een bekende naam in de meubelwereld. Het Italiaanse bedrijf is bijna een eeuw oud en maakt betaalbaar topdesign. De groep is goed voor een omzet van 140 miljoen euro.

Via de overname komt Fatboy onrechtstreeks in de handen van een nieuwe financiële aandeelhouder: het Franse investeringsfonds Alpha Private Equity. Die is in Italië, samen met de Nationale Portefeuillemaatschappij (NPM) van de familie Frère, onder meer ook aandeelhouder van de koffiemachine- en capsuleproducent Caffitaly. Het fonds is ook eigenaar van de Belgische isolatieverwerker Ipcom.

Lamzac

Fatboy werd in 2002 opgericht door Alex Bergman en is vooral bekend voor zijn zitzakken, maar maakt ook al jarenlang opblaasbare ligzakken (onder de naam Lamzac), verlichtingsartikelen, tafels, banken, stoelen en hangmatten. Het bedrijf zou goed zijn voor een omzet van ongeveer 50 miljoen euro. Toen Vendis instapte, bedroeg de omzet zo'n 20 miljoen euro.

Vendis investeerde vier jaar geleden in het bedrijf via zijn tweede fonds, dat gespekt is met een kapitaal van 180 miljoen euro. Het Belgische investeringsfonds werkte voor de overname samen met het management en Richard den Hollander (ex-United Biscuits, ex-Pepsico), die als CEO werd aangesteld. Vendis bezit het overgrote deel van de aandelen van het bedrijf uit 's Hertogenbosch. Oprichter Alex Bergman, die na de overname door Vendis creatief directeur werd, zou eveneens nog een kleine participatie bezitten.