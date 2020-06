John Cockerill lanceert fonds voor industriële start-ups

Ondersteuning

Jonge bedrijven die actief zijn in industriële sectoren zoals die van de energietransitie of industriële diensten komen in aanmerking. Defensie, een andere activiteit van John Cockerill, valt niet onder de incubator 'tenzij er een potentieel is voor burgerlijke doeleinden'. 'Om toegang te krijgen tot het fonds moeten de start-ups een solide bedrijfsplan en een zekere levensvatbaarheid kunnen aantonen’, voegt Gildino Tavares eraan toe.