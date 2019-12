Jürgen Ingels & co. verwennen aandeelhouders

Het technologiefonds Smartfin Capital laat 30 miljoen euro naar zijn aandeelhouders stromen.

Het kerstcadeau van Smartfin verloopt via een uitkering van 19,5 miljoen euro én via een vrijstelling van een volstortingsplicht van 11,2 miljoen. Die vrijstelling houdt in dat de investeerders de middelen die ze in het fonds zouden stoppen niet meer op tafel moeten leggen.

Het geld voor de uitkering komt uit gerealiseerde meerwaarden, dividenden en interestbetalingen van portefeuillebedrijven. Smartfin was een van de partijen die fors cashte op de heel lucratieve verkoop van het satellietcommunicatiebedrijf Newtec. Het fonds bezat bijna 30 procent van de aandelen.

Het rijtje aandeelhouders van Smartfin Capital leest als een who's who van de Vlaamse ondernemerswereld.

De lijst van de begunstigden van de kapitaalvermindering leest als een who's who van de Vlaamse ondernemerswereld. Onder meer de IT-ondernemer Jos Sluys (investeringsfonds Saffelberg), Jan De Clerck (Domo) en Jan Toye (ex-Palm Breweries) investeerden in het fonds. De familie Buysse zit onrechtstreeks ook in het kapitaal.

Erwin De Keyser (Next Invest) deed ook zijn duit in het zakje. Bij de institutionele aandeelhouders zitten Volksvermogen, de kernaandeelhouder van VDK Bank, en de Zwitserse bank Thaler (ex-Cera). ING is de structurele partner van Smartfin.

Tweede fonds

Smartin lanceerde een tijd geleden de inzameling van geld voor een tweede fonds. Dat fonds klokte onlangs af op 200 miljoen euro, een derde meer dan de oprichters verwacht hadden. Er wordt overwogen dat bedrag met nog eens 20 tot 30 miljoen euro op te trekken.