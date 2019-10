KBC stapt in digitale spaghettizwier

Na entertainmentgroep Studio 100 stapt ook bankverzekeraar KBC in Trooper. Dat is een platform waarmee verenigingen een graantje meepikken wanneer hun leden online aankopen doen.

De instap van KBC levert Trooper 1 miljoen euro vers kapitaal op. Het bedrijf dat vier jaar geleden ontstond, had nieuwe middelen nodig om zijn activiteiten uit te breiden. Het platform wil actief worden in Wallonië en de IT-systemen verbeteren.

Bij 5.000 Vlaamse jeugdbewegingen, sportclubs of oudercomités wordt al gebruik gemaakt van Trooper om de kas te spekken. Het systeem werkt als volgt: wanneer je online iets koopt, surf je eerst naar de Trooperpagina van de vereniging die je doorstuurt naar de webshop. De retailer betaalt dan enkele procenten van het aankoopbedrag aan de vereniging.

'Sinds de oprichting hebben we al 1 miljoen euro kunnen uitdelen aan de verenigingen. Dit jaar denken we dat we boven het miljoen euro zullen uitkomen', zegt Elisabet Lamote, een van de drie oprichters van Trooper. Zij startte met het project toen er geld nodig was voor de heropbouw van afgebrande chirolokalen.

Hoe komt het dat retailers geld storten aan verenigingen? E-commercebedrijven betalen vaak een commissie aan andere bedrijven om hen klanten aan te brengen. Trooper krijgt als doorverwijspartner die commissie en stort die door naar de aangesloten verenigingen.

Partners

Die cashbacks bedragen volgens Lamote gemiddeld bijna 5 procent van het aankoopbedrag en lopen in uitzonderlijke gevallen soms op tot meer dan 10 procent. Voor de klant verandert er niets, die betaalt geen enkele meerprijs bij de webwinkel. Bij het aanbod van aangesloten webwinkels zitten grote namen, waaronder Booking.com, Coolblue, Decathlon, Bol.com, Brantano, Torfs, Dreamland en Brussels Airlines.

Trooper, dat vorig jaar bekroond werd tot Belgium’s New Brand of the Year werd enkele jaren geleden al ondersteund door Studio 100, dat een participatie nam. Topman Hans Bourlon ziet het als de digitale versie van de spaghettizwier waarmee oudercomités een nieuwe speelplaats helpen financieren, jeugdbewegingen hun kamp bekostigen en sportclubs materiaal aankopen. 'Ik steun ook verenigingen in mijn dorp wanneer ik iets online aankoop. Het is te vergelijken met naar de jaarlijkse spaghettizwier gaan: je toont dat je het initiatief steunt'.

KBC, dat Trooper zag opgroeien in zijn Start it @ KBC platform, krijgt een belang van 25 procent in het Vlaams-Brabantse bedrijf. De overige aandelen zijn verdeeld tussen Studio 100 en het oprichterstrio. 'Met KBC financieren we vooral bedrijven en helpen we gezinnen om hun dromen te realiseren. Via Trooper helpen we ook de dromen van verenigingen te realiseren', zegt Karin Van Hoecke, directeur digitale Transformatie bij KBC België.