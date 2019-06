KBC trekt miljoenen uit voor Belgische sensorrevolutie

KBC hoopt het succesnummer voor de Belgische biotech te kunnen herhalen met nanotechnologie en internet of things.

Om die ambitie waar te maken lanceert de bank en verzekeraar een nieuw fonds, het KBC Focus Fund. Dat gaat de komende jaren zo'n 50 miljoen euro investeren in lokale start-ups en scale-ups die actief zijn in micro- en nanotechnologie en 'internet of things'.

Een markt die de komende jaren zal boomen, schatten experts. Steeds meer toestellen, van auto's tot elektriciteitsmeters, worden uitgerust met allerhande slimme sensoren die worden aangewend om de efficiëntie, het gebruiksgemak en de veiligheid te verbeteren. Die sensoren worden ook steeds gezien als de zintuigen voor de groeiende markt voor het internet of things, de trend waarbij toestellen meer en meer rechtstreeks met het internet zijn verbonden. Volgens sommige waarnemers zou 'internet of things' tegen 2022 goed zijn voor een markt van 1.200 miljard dollar.

Ons land kan daar een veel grotere rol in spelen dat we totnogtoe denken, meent Koen Schrever, die de dienst Investment Services leidt bij KBC Securities. Schrever trekt meteen de parallel met hoe de Belgische biotechsector zich de afgelopen jaren werelwijd op de kaart kon zetten.'Dat is een succesvol ecosyteem geworden omdat er toptalent aanwezig was - het Vlaams Instituut voor Biotechnolgie en onze universiteiten speelden daar een belangrijke rol in. Daarnaast had de je de aanwezigheid van serie-ondernemers die bereid waren om met kennis van zaken in nieuwe initiatieven te stappen en was er voldoende financiering aanwezig.'

Imec

Rond nanotechnologie en internet of things kan hier een gelijkaardig ecosysteem worden uitgebouwd, zegt de bankier. 'Via het Leuvense onderzoekscentrum Imec en de universiteiten in de regio beschikken we over topreseachers. De voorbije jaren hebben een aantal jonge ondernemers hun zaak ook verkocht aan grotere spelers, en veel van hen zijn nu op zoek naar nieuwe projecten. Met dit fonds kunnen we helpen om hier de komende vijf tot tien jaar een succesvol ecosysteem rond te bouwen.'