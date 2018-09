KPN, PMV en Belfius stappen in investeringsfonds Imec

De Nederlandse telecomgroep KPN, de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV en Belfius investeren mee in imec.xpand, het investeringsfonds rond het Leuvense onderzoeksinstituut Imec. Het fonds beschikt nu over 117 miljoen euro aan vuurkracht.

KPN stapt in het fonds via zijn durfkapitaalpoot KPN Ventures. De financiële groep Belfius doet dat via zijn verzekeringspoot. De nieuwe geldschieters sluiten aan bij een hele stoet investeerders, zowel uit de halfgeleiderindustrie als uit de financiële sector. Het gaat om Samsung Electronics, BNP Paribas Fortis, Applied Materials, SK Hynix, Philips , de Nederlands-Brabantse ontwikkelingsmaatschappij BOM, KBC Verzekeringen, de federale Belgische investeringsmaatschappij FPIM. Ook enkele individuele investeerders en universiteiten sloten zich aan.

Met een totale injectie van 117 miljoen euro hebben we de initiële doelstelling van 100 miljoen euro overschreden, meldt Imec in een persbericht.

Het fonds, dat geleid wordt door Peter Vanbekbergen, Frank Bulens, Cyril Vančura en Tom Vanhoutte, kan investeren in start-ups en scale-ups uit het brede ‘ecosysteem’ rond Imec. Dat kunnen ook buitenlandse bedrijven zijn, of bedrijven die geen spin-offs zijn van Imec. Het fonds wil met zijn omvang een verschil maken met andere lokale durfkapitaalfondsen, door al in een vroege fase grotere bedragen (vanaf 10 miljoen euro) in start-ups te investeren.