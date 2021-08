KU Leuven belegt in blockchain

De Belgische blockchaininvesteerder Tioga Capital haalt verse middelen op bij verschillende partijen, onder meer de KU Leuven.

Tioga Capital werd een jaar geleden boven de doopvont gehouden met een startkapitaal van 14 miljoen en met de steun van de bekende fintechinvesteerder Jurgen Ingels (Smartfin) en de Leuvense crypto-onderzoeker Bart Preneel. De alma mater van Preneel belegt nu in het fonds via Leuven Research & Development (LRD), de afdeling die de transfer van kennis en technologie naar het bedrijfsleven bevordert.

Dankzij de nieuwe inbreng kan Tioga zijn beheerd vermogen verdrievoudigen tot 41 miljoen euro. Na de zomer volgt nog een laatste kapitaalronde om de doelstelling van 50 miljoen euro te halen.

Behalve de Leuvense universiteit investeerden ook de overheden van de drie gewesten in het blockchainfonds. Het Waalse vehikel SRIW deed dat vorig jaar al, en dit jaar stapten ook het Vlaamse PMV en de Brusselse SRIB erin. Naast de oprichters - Nicolas Priem, Michiel Lescrauwaet, Olivier Lefebvre en Patrick Van de Mosselaer - stopten ook de families Van Hool, Vlerick en anderen geld in het fonds, dat gevestigd is in Luxemburg.

Ecosysteem

Tioga heeft de voorbije maanden in vijf Europese start-ups belegd die onderdelen bouwen van de blockchaininfrastructuur: Venly (actief in non-fungible tokens of NFT), Nym (privacy), Scorechain (klantenverificatie), Blockpit (fiscale software voor bitcoinbeleggers) en Casa (digitale bitcoinkluis).