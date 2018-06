KeBeK koopt bedrijf dat productie Coca-Cola draaiende houdt

Het investeringsfonds KeBeK en de familie Bostoen kopen het familiebedrijf CHP. Dat zorgt ervoor dat alles gesmeerd verloopt bij de productie van drank en voeding, onder meer bij reuzen als Coca-Cola, Danone en Nestlé. De prijs van de transactie is niet bekend.

Wie al een drank- of voedingfabriek heeft bezocht kent het: productielijnen waarop flessen, kartonnen, blikjes of potjes op hoge snelheid worden getransporteerd en afgevuld. Wat voor het blote oog onzichtbaar is, zijn de systemen die toelaten dat de productie geolied – en dus zonder productiviteitsverlies – gebeurt.

De Beverse KMO CHP is in dat soort systemen gespecialiseerd. Het ontwerpt, assembleert en monteert industriële smeersystemen. De klanten van het bedrijf zijn productielijnfabrikanten (onder meer Tetra Pak), maar ook eindklanten zoals Coca-Cola, Danone, Heineken, Nestlé Waters, Campina, enzovoort. Waar vroeger grote hoeveelheden water, zeep en siliconen werden gebruikt om productielijnen efficiënt te laten functioneren – en nu nog, al is het in kleinere hoeveelheden -, laten de CHP’s systemen bedrijven toe om geen water te consumeren.

En het bacteriële risico is daardoor veel kleiner. 'Gezien de hoge efficiëntie van onze systemen en het minimale verbruik scheelt dat voor onze klanten heel wat in operationele kosten. Bovendien is de ecologische voetafdruk minimaal', zegt Pieter Turck, de oprichter en CEO van CHP.

'Er zijn in de drank- en zuivelsector wereldwijd meer dan 12.000 productielijnen voor kartonnen verpakkingen en meer dan 8.000 PET-lijnen. De rest zijn voornamelijk lijnen voor glas en blik', vertelt hij. Het bedrijf uit Beveren heeft in zijn niche wereldwijd een marktaandeel van 3 à 4 procent. Het is goed voor een omzet van 6 miljoen euro en realiseert een operationele winstmarge (bedrijfswinst/omzet) van meer dan 15 procent.

Nieuwe eigenaar

Sinds zijn oprichting in 2001 zat het bedrijf jarenlang in de handen van Pieter Turck, een burgerlijk ingenieur die zijn strepen verdiende in de chemie- en in de pijpleidingsector, en van zijn echtgenote Anita Stormezand. Maar daar komt verandering in, want het durffonds KeBeK komt aan boord als nieuwe meerderheidsaandeelhouder. Ook Algimo, de investeringmaatschappij van de familie Bostoen (bekend van Christeyns, de producent van het bleekmiddel Blan) komt aan boord. Welke bedragen bij de transactie gemoeid zijn, is niet bekend.

Het duo stapt voor twee redenen in CHP. ‘Vooreerst omwille van een opvolgingsproblematiek en anderzijds omdat we internationaal onze commerciële organisatie fors willen uitbreiden. Dat vereist belangrijke investeringen’, zegt Turck. Hij en zijn echtgenote blijven in de nieuwe constructie aan boord als belangrijke minderheidsaandeelhouder.

KeBeK is de opvolger van KBC Private Equity. De bank-verzekeraar verkocht eind 2012 het leeuwendeel van zijn durfkapitaalportefeuille aan het nieuwe fonds, dat onder meer gefinancierd werd door Five Arrows (Rothschild) en LGT uit Lichtenstein. Intussen kreeg die al een opvolger: Kebek II. Dat heeft zes bedrijven in portefeuille.