LRM stort 10 miljoen euro dividend aan provincie Limburg

De Limburgse Investeringsmaatschappij LRM, in handen van de Vlaamse overheid, keert dit jaar een dividend van 10 miljoen euro uit aan de provincie Limburg. In zijn voorlaatste jaar als CEO krikte Stijn Bijnens het eigen vermogen van LRM boven de kaap van 400 miljoen euro.

Bijnens, die vanaf volgend jaar LRM ruilt voor het Hasseltse ICT-bedrijf Cegeka, kan maandagavond op de jaarvergadering een laatste keer uitpakken met goede cijfers. De investeringsmaatschappij boekte over 2017 een geconsolideerde winst van 32 miljoen euro. Dat is weliswaar veel minder dan de 168 miljoen van 2016, maar toen werden de cijfers vertekend door de grote meerwaarde op de verkoop van Punch Powertrain aan de Chinese groep YinYi.

LRM investeerde vorig jaar 85 miljoen euro in 84 verschillende dossiers. Bijna vijf miljoen euro ging via zogenaamde KlimOp leningen naar 42 Limburgse kmo’s met groeiambitie. LRM investeert momenteel in 220 Limburgse bedrijven, maar ook in het vastgoed van drie bedrijvencampussen en negen incubatoren. De incubatoren tellen momenteel 250 bedrijven met samen meer dan 900 werknemers. De Hasseltse Corda Campus, de belangrijkste van de drie campussen, wil tegen 2020 groeien naar 5.000 werknemers.