Laat kerstcadeau voor Sofina en Colruyt

Het investeringsfonds Sofindev IV keert via een kapitaalvermindering ruim 36 miljoen euro uit aan zijn aandeelhouders. Onder andere Sofina en de familie Colruyt participeren in het fonds.

Dat staat te lezen in de bijlagen van het Staatsblad. Het kapitaal van het fonds wordt teruggebracht van 72.753.850 euro tot 36.196.368 euro, goed voor een eindejaarscadeau van 36.557.482 euro. Dat gebeurt om 'het kapitaal in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap'.

De kapitaalvermindering volgt op de recente verkoop van de participatie in de softwarespeler GeoDynamics. Sofindev verkocht in november zijn belang in het bedrijf aan de private-equityspeler IK Investment Partners voor een onbekend bedrag.