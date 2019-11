Luiks fonds haalt 20 miljoen op voor medische toestellen

White Fund, een nieuw investeringsfonds met vooral Luikse geldschieters, wil een tiental veelbelovende medtechprojecten in België financieren.

Het nieuwe fonds is een initiatief van Joanna Tyrekidis en Benoit Fellin, die al actief waren bij het Waalse investeringsfonds Noshaq (het vroegere Meusinvest). Ze zagen een gat in de markt voor een fonds dat medtechstart-ups in een vroege fase kan ondersteunen.