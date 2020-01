M80 koopt bouwer pop-uptheater Studio 100

Het Brusselse investeringsfonds koopt een meerderheidsbelang in SpanTech, het bedrijf dat onder meer het pop-uptheater van Studio 100 bouwde voor de musical 40-45. Het prijskaartje is niet bekend.

Bent u ook een van de honderdduizenden Vlamingen die de musical '40-45' van Studio 100 hebben gezien in Puurs? Dan zat u, allicht zonder het te weten, in een pop-uptheater gebouwd door het Brusselse SpanTech.

Het familiebedrijf ontwerpt en produceert omvangrijke en technisch geavanceerde tentstructuren, zoals het theater in Puurs, de enorme tenten voor de shows van Cirque du Soleil, tijdelijke hangars voor het onderhoud van vliegtuigen en tijdelijke logistieke centra.

SpanTech werd in 1999 opgericht door Derek de Villenfagne en zijn moeder. Ze bouwden het bedrijf uit van een lokale tentenleverancier tot een internationaal opererende groep. Om de volgende stap te zetten komt het investeringsfonds M80 aan boord. Dat koopt een meerderheid in SpanTech. De Villenfagne herinvesteert in de nieuwe constructie en ook het management wordt aandeelhouder.

Amazon Prime

SpanTech, goed voor een omzet van 20 miljoen euro en 130 werknemers, wil zijn omzet in vier jaar meer dan verdubbelen. Dit jaar wordt op een omzetgroei van ruim 10 procent gemikt. 'Wij bouwen binnenkort twee tijdelijke filmstudio's voor Amazon Prime in het Verenigd Koninkrijk en hebben net een contract voor de bouw van een groot paviljoen voor de wereld-tentoonstelling 2020 in Dubai getekend', vertelt de Villenfagne. Hij blijft aan het hoofd van het bedrijf na de deal.

SpanTech is de tweede investering van M80 in België na de deurenfabrikant Theuma en de vijfde investering van het fonds sinds zijn oprichting eind 2018 door Peter Maenhout (ex-Gimv). Die haalt 200 miljoen euro op voor investeringen in groeibedrijven.