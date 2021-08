Marc Coucke stapt in hr-bedrijf MaisonRouge

Marc Coucke voegt met zijn investeringsmaatschappij Alychlo nu ook een hr-bedrijf aan zijn portefeuille toe. Het gaat om de Gentse onderneming MaisonRouge.

MaisonRouge werd in 2008 opgezet door Gentenaar Olivier Saverys, die verwant is met de scheepvaartfamilie Saverys. De onderneming is een hr-bedrijf dat jongeren inzet in de event- en de cateringsector om allerlei taken op zich te nemen, van het voorzien van drank en eten tot het onthaal van gasten of het bemannen van de vestiaire.

De firma kan daarbij een beroep doen op zo'n 1.800 jongeren die voor het merendeel, zo'n 70 procent, bestaan uit jobstudenten. De rest zijn pas afgestudeerden of jongeren die tussen twee jobs inzitten. MaisonRouge was al voor heel wat bekende bedrijven aan de slag, bijvoorbeeld voor de uitreiking van de Michelin-sterren of de eerste editie van Tomorrowland Winter in Alpe D'Huez. Voor dat laatste evenement stuurde MaisonRouge meer dan 300 jongeren naar Alpe D'Huez.

Stage

Af en toe waren er ook opdrachten voor bedrijven van Marc Coucke, zoals voor voetbalclub Anderlecht of de cateraar van voetbalclub Pairi Daiza. Maar het is niet op die manier dat Alychlo in het kapitaal van de Gentse firma raakte. 'Door corona was er minder werk en daardoor besloot ik hier en daar wat stages te doen om bij te leren', legt Saverys, die MaisonRouge nog steeds leidt, uit. 'Op die manier belandde ik bij Alychlo.'

'Het klikte en van het een kwam het ander. We gaan samenwerken: ik zal mee verantwoordelijk worden voor het vrijetijdsportfolio van Alychlo en Marc Coucke neemt een meerderheidsbelang in MaisonRouge om het verder te laten groeien', vervolgt Saverys. Hij wil enkel kwijt dat het gaat om een meerderheidsbelang, niet hoe groot dat is. Zelf behoudt hij de rest van de aandelen en zal hij MaisonRouge tijdelijk blijven leiden.

Relatief klein

MaisonRouge is relatief klein. Het haalde voor corona, in 2019, een omzet van 4 à 5 miljoen euro. Vorig jaar zakte dat sterk, maar nu trekken de activiteiten weer aan. De onderneming is ook opnieuw aan het aanwerven om binnenkort weer bijna 20 mensen vast personeel te hebben. Vorig jaar was er, eveneens door corona, 0,2 miljoen euro verlies, maar de jaren ervoor was er een kleine winst.

De samenwerking met Alychlo moet leiden tot synergieën binnen de groep. Zo komen er opleidingen voor jongeren in nieuwe vakgebieden naast hospitality, in eerste instantie voor verkoop, het creëren van content voor sociale media of ondersteunende administratieve functies. Alychlo zal ook actief meezoeken naar opportuniteiten om jongeren verder te helpen hun potentieel te ontwikkelen.