Mark Leysen stapt in investeerder Indufin

De nieuwe investeringsmaatschappij Indufin Investment Fund van de Vlaamse zakenfamilie Van Waeyenberge, bekend van de holding De Eik, heeft een kapitaalverhoging doorgevoerd van 35 miljoen euro. Daardoor bedraagt het kapitaal nu 87,5 miljoen euro.

Indufin is een bekende naam in de investeringswereld. De partij was tot vorig jaar onder meer investeerder in de bekende naai- en modeketen Veritas. Aanvankelijk was Indufin een gezamenlijk project van de Van Waeyenberges en hun Luxemburgse partner Luxempart. Maar medio vorig jaar raakte bekend dat de vermogende familie haar eigen weg gaat met Indufin.

Opentrekken

Vandaar de oprichting van Indufin Investment Fund als nieuwe speler. Dat startte met een kapitaal van 52,5 miljoen euro, grotendeels aangebracht door De Eik. Het was de bedoeling het fonds open te stellen voor twee à drie bijkomende partners, zei De Eik-CEO Philippe Vandeurzen vorig jaar. Daarvoor werd gekeken naar ‘gelijkgestemde’ families.

Die blijkt het nieuwe Indufin nu alvast op zijn minst deels gevonden te hebben. De akte in het Belgisch Staatsblad met de kapitaalverhoging van 35 miljoen euro heeft het ook over het aantreden van twee nieuwe bestuurders. Een van hen is Antwerpenaar Bart Deckers. De website De Rijkste Belgen schrijft dat hij aantreedt namens Mark Leysen, bekend als medeaandeelhouder van verzekeringsbedrijf Vanbreda Risk & Benefits. De Tijd kreeg die informatie bevestigd.

De Warande

De familie Van Waeyenberge en Mark Leysen kennen elkaar goed. Zo volgde Leysen Piet Van Waeyenberge in 2014 op als voorzitter van de Vlaamse businessclub De Warande. Waarschijnlijk tekent Leysen mee voor de kapitaalverhoging. Bij Indufin was vrijdag niet meteen iemand bereikbaar voor commentaar.