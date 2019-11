Masayoshi Son, 'bijziende' visionair slikt miljardenverlies

In het nieuws omdat 's werelds grootste techinvesteerder Softbank een verlies van 6,5 miljard boekte op fout gelopen investeringen in WeWork en Uber.

Dat de Japanse techreus Softbank de broek scheurde aan zijn investering in de geïmplodeerde coworkingstart-up WeWork, was al even bekend. Woensdag werd duidelijk hoe groot de scheur in de broek van oprichter en CEO Masayoshi Son precies is. Softbank maakte een kwartaalverlies van 6,5 miljard dollar bekend, waarvan de bulk op het conto van het WeWork-fiasco komt.

Pro memorie: WeWork verhuurt hip ingerichte kantoorruimtes aan freelancers en starters. Aangevuurd met bergen cash van Softbank groeide de start-up als kool. Maar toen het tijd was om naar de beurs te trekken, bleek het businessmodel zo lek als een mandje en kwam aan het licht dat oprichter Adam Neumann het niet te nauw nam met de regels van deugdelijk bestuur. De waardering van WeWork stuikte ineen en Softbank mag nu de achtergelaten rommel opkuisen.

Het leidde woensdag tot een zeldzaam moment van introspectie voor Son, de excentrieke miljardair die het voorbije decennium uitgroeide tot de invloedrijkste financier van Silicon Valley. ‘Er was een probleem met mijn inschattingsvermogen en daar moet ik over reflecteren’, stak de Japanner de hand in eigen boezem tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers van Softbank.

Meer dan een kort moment was het niet. Even later klopte Son zich als vanouds op de borst. ‘Dit zal onze strategie niet veranderen. Onze visie blijft ongewijzigd. We blijven gaan, steeds vooruit.’

Met Softbank en het daaruit voortgekomen Vision Fund - een met 100 miljard dollar gewapend investeringsfonds - blikt Son sowieso liever vooruit dan terug. Maar even langer stilstaan bij het recente verleden had in deze misschien geen kwaad gekund. Want niet alleen bij WeWork liep het onlangs mis. Ook op investeringen als de taxiapp Uber en het professionele chatplatform Slack boekte Softbank recent pittige verliezen.

Son torst met dank aan enkele gouden investeringen in het verleden een reputatie van visionair investeerder mee. Vooral de vroege gok op de Chinese e-commercegigant Alibaba - 20 miljoen dollar werd 75 miljard - bleek een meesterzet. Maar het recente trackrecord doet het vertrouwen wankelen. Sommige investeerders in zijn Vision Fund beginnen zich af te vragen of hun visionair misschien bijziend is geworden.

Gooien met geld

Vooral de drieste manier waarop Son te werk gaat, doet wenkbrauwen fronsen. Hij stond er de voorbije jaren om bekend kwistig met geld te gooien naar eender welke start-up die een miljardenwaardering leek te kunnen halen, vaak puur op intuïtie. Wie voor 100 miljoen kwam aankloppen, kreeg van Son de vraag of hij geen 200 miljoen kon gebruiken. Met zulke zakken geld slagen zijn investeringen er vaak wel in stevig te groeien. Maar nu de financiële wereld almaar minder geïnteresseerd is in bedrijven met alleen omzet, blijkt het moeilijk die investeringen te verzilveren met een beursgang, getuige WeWork, Uber en Slack.