Miljardair Wittouck investeert met Duitse families in start-up

Eric Wittouck, een van de vermogendste Belgen, stapt samen met twee rijke Duitse families in het kapitaal van het Duitse e-commercebedrijf Hashtag You.

Wittouck wedijvert met de biermagnaat Alexandre Van Damme (AB InBev) om de titel van allerrijkste Belg. Vaststaat dat hij zeer vermogend is. Het Amerikaanse zakenblad Forbes raamt zijn fortuin op 10 miljard dollar (8,5 miljard euro). De website De Rijkste Belgen houdt het op 10,8 miljard euro, maar dat noemde Wittouck eind vorig jaar 'fantasievol'. Zijn voornaamste investeringsvehikel, het Amerikaanse Invus, schrijft op zijn website in elk geval ruim 8 miljard dollar te beheren.

Die bouwt nieuwe e-commercemerken uit.

Wittouck investeert samen met Tengelmann Ventures en de logistieke groep Fiege.

De discrete zakenman vergaarde zijn fortuin door de opbrengst van de verkoop van de Tiense Suikerraffinaderij aan het Duitse Südzucker in 1989 slim te beleggen en te spreiden. Zo is hij een van de grote aandeelhouders van Weight Watchers. Onder meer via Invus zit hij ook in het kapitaal van tal van andere bedrijven.

Kappers

Wittouck investeert veel in de VS - Invus heeft New York als voornaamste uitvalsbasis - maar is ook actief in Europa. Zo was Invus terug te vinden bij de bekende kappersketen Franck Provost en de eveneens Franse broodproducent Harry's. Het hielp beide bedrijven sterk te groeien en verkocht ze.

De gespecialiseerde Britse website Family Capital maakte onlangs gewag van een nieuwe Europese investering van Invus. Het gaat om de Duitse start-up Hashtag You. De Berlijnse onderneming - Berlijn is een hotspot voor hippe digitale ondernemers - werd opgericht in 2018 en noemt zich een bouwer van merken die consumenten rechtstreeks en alleen benaderen via e-commerce.

Wellness

Hashtag You zette al twee merken op en er zitten er volgens een aankondiging over de instap van Invus in het kapitaal nog meer aan te komen. Voorlopig beperkt de focus van de start-up zich tot wellness: met Ava & May worden allerlei geurproducten voor de woning aan de man gebracht en Faynt richt zich op parfum. Beide webshops zijn actief in Duitsland en Frankrijk. Ava & May heeft daarnaast een Italiaanse en een Poolse webstek en verkoopt zijn producten ook via andere partijen zoals Amazon.

Het is onduidelijk hoe groot Hashtag You of de webmerken zijn. Er is weinig informatie terug te vinden over de bedrijven en de drie oprichters van Hashtag You waren niet bereikbaar voor commentaar. Een van hun adviseurs verkoos geen toelichting te geven. Het is ook niet duidelijk hoeveel vers kapitaal Hashtag You deze keer ophaalt. Eerder kwam er onder meer geld van business angels.

Winkelimperium

De familie Wittouck is niet de enige die geld op tafel legt. Ook de Duitse investeringsmaatschappij Tengelmann Ventures en de Duitse logistieke groep Fiege doen mee. Tengelmann Ventures is een vehikel van de winkelreus Tengelmann, in handen van de steenrijke familie Haub. Tengelmann baat duizenden winkels uit met diverse formules en is goed voor een omzet van 8,3 miljard euro. Fiege, van de gelijknamige familie en net als Tengelmann een multinational, zet 1,7 miljard euro om.

Tengelmann Ventures was eerder betrokken bij digitale succesverhalen als Uber, Zalando en Klarna. Het trio achter Hashtag You verdiende zijn sporen als toplui of oprichters van andere succesvolle internetmerken zoals HelloBody, dat vorig jaar werd overgenomen door de Duitse chemie- en consumentengoederenreus Henkel. Zalando komt uit de stal van de start-upfabriek Rocket Internet, een weg die Hashtag You ook lijkt te willen bewandelen.