Miljardendeal leidt naar topjaar voor Cobepa

De winst van de investeringsmaatschappij kwam driekwart hoger uit dankzij de forse meerwaarde op de verkoop van softwareverdeler Exclusive Networks. Het dividend klimt met een kwart.

Cobepa doet bij sommigen misschien geen belletje rinkelen, maar is met een portefeuille van 2 miljard euro een van de grotere Belgische investeringsmaatschappijen. Ze is onder meer aandeelhouder van Le Pain Quotidien, de reinigingsspecialist HG, de zakenbank Degroof Petercam en de kalkreus Carmeuse, maar ook van de logistieke specialist JF Hillebrand.

Exclusive Networks zat tot vorig jaar eveneens in Cobepa's portefeuille. De Frans-Britse softwareverdeler is gespecialiseerd in de verdeling van beveiligings-, netwerk- en opslagapparatuur.

Cobepa kocht in 2015 een meerderheidsbelang in de Frans-Britse groep. De rest van de aandelen kwam in handen van het fonds Edmond de Rothschild Investment Partners en van het management. Exclusive werd toen - schulden incluis - gewaardeerd op 350 miljoen euro.

Maal drie

Na een fors groeiparcours en meerdere overnames stapte Cobepa vorig jaar weer uit. Tal van investeringsfondsen watertandden voor het verkoopdossier, maar het Britse Permira haalde de buit binnen. De waardering van Exclusive? Zo'n 1,3 miljard, drie keer meer dan in 2015.

238 miljoen Meerwaarde Cobepa realiseerde een meerwaarde van 238 miljoen euro op de verkoop van zijn meerderheidsbelang in Exclusive Networks.

De deal bracht de Belgen 338,2 miljoen euro op, waarvan een meerwaarde van 238 miljoen. Dat stuwde de winst van Cobepa over het boekjaar 2018 fors omhoog naar bijna 263 miljoen euro, driekwart meer dan het jaar ervoor.

Cobepa investeerde ook het afgelopen jaar. Het kocht een meerderheidsbelang in BioAgilytix, een Amerikaans bedrijf dat testen uitvoert voor de farma- en biotechsector, en in het Franse Scalian, dat bedrijven advies geeft in digitalisering en het stroomlijnen van operaties. Het pompte ook bijkomend geld in de crèchegroep Babilou.

De aandeelhouders van Cobepa plukken eveneens de vruchten van het sterke 2018. Zij zien 51 miljoen euro hun richting uitkomen in de vorm van dividenden. Dat is ruim een kwart meer dan over het boekjaar 2017.