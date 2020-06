Nederlander die lachend rijk werd verslikt zich in Hema

Nederlands meest ondernemende investeerder, Marcel Boekhoorn, verliest de controle over de winkelketen Hema. De schuldeisers hebben het bedrijf in handen genomen en maken het op voor een verkoop.

Afgelopen weekend werd in Amsterdam voor honderden miljoenen euro's gepokerd met als inzet de controle over Hema, een van de bekendste Nederlandse retailformules die ook in ons land een honderdtal winkels telt. Voorlopig is alleen de verliezer van het gepoker bekend: miljardair Marcel Boekhoorn, de eigenaar van een dierentuin in Utrecht.

Boekhoorn nam Hema eind 2018 over van de private-equitygroep Lion Capital en stopte er 115 miljoen euro in. Voor de ondernemer was het een gok op een turnaround van het door torenhoge schulden verzwakte bedrijf. Boekhoorn, vroeger actief met de holding Bowolar - een acroniem voor Boekhoorn wordt lachend rijk, maakte fortuin met het kopen en verkopen van bedrijven in moeilijkheden.

Maar de coronapandemie leidde tot een snelle aftakeling bij Hema. Door problemen met de terugbetaling van een lening kwamen de schuldeisers aan zet. Zij gingen akkoord met een deal om een deel van de obligatieschulden van 750 miljoen euro om te zetten in aandelen en krijgen zo het bedrijf volledig in handen. Exit Boekhoorn.

Ultiem voorstel

Een ultiem voorstel van Boekhoorn om het bedrijf over te nemen voor 523 miljoen euro werd afgewezen. Die deal kwam er vooral op neer dat de obligatiehouders een groot deel van hun schuld moesten laten vallen in ruil voor een minderheidsbelang in Hema. Maar de schuldeisers, voor een groot deel zijn dat private-equity- of hefboomfondsen, hopen dat ze meer van hun centen kunnen recupereren door zelf Hema over te nemen en het later te verkopen.

Door de deal is Hema wel gered van een faillissement, maar nu moet het management de commerciële motor weer aan de praat krijgen.

Het verhaal vertoont wat gelijkenissen met het wedervaren van het Nederlandse afvalbedrijf Van Gansewinkel. Dat werd voor een hoge prijs verkocht, door private equity overladen met schulden en kwam zo ook in handen van de schuldeisers. Zij verkochten het daarna snel aan concurrent Shanks, nu Renewi.

Of de Hema-schuldeisers uiteindelijk zullen winnen aan deze deal wordt pas duidelijk wanneer het bedrijf effectief kan worden verkocht voor een mooie prijs. Door de deal is Hema wel gered van een faillissement, maar nu moet het management de commerciële motor weer aan de praat krijgen.

CEO Tjeerd Jegen gelooft dat het bedrijf dankzij dit akkoord gezond kan worden. Hij rekent erop dat de operationele winst structureel tussen 90 en 100 miljoen euro kan bedragen, zei hij aan de krant De Telegraaf.

Door de schuldherschikking - van 750 miljoen naar 300 miljoen euro - zakken alvast de rentelasten van 50 naar ruim 30 miljoen euro per jaar. Maar Jegen moet ook bewijzen dat het merk Hema, dat bekend is dankzij oer-Hollandse producten als rookworst en de figuurtjes Jip en Janneke, ook genoeg aanslaat in het buitenland, waar de voorbije jaren de expansie is gestart.

Blokker

Voor dat merk diende zich de voorbije dagen alvast één gegadigde aan. De eveneens Nederlandse stoutmoedige ondernemer Michiel Witteveen, die vorig jaar verbaasde met de overname van de winkelketens Blokker en Intertoys. Die retailgroep, die nu omgedoopt is tot Mirage Retail Group, deed naar eigen zeggen een bod op 'dit fantastisch mooie Hollandse bedrijf'.