Nieuw EU-programma wil Europees durfkapitaal verdubbelen

Een nieuw Europees investeringsprogramma moet start-ups in de Europese Unie betere groeimogelijkheden geven.

De eerste plannen voor VentureEU , zoals het nieuwe programma heet, dateren al van 2015. De Europese Commissie roept zes zogenaamde fondsen-van-fondsen in het leven. Ze zullen kapitaalinjecties toedienen aan bestaande durfkapitaalfondsen, om zo de financiële slagkracht ervan te verhogen.

Met het extra kapitaal hoopt Europa meer geld te doen vloeien naar innovatieve start-ups en kmo’s in sectoren als ICT, farma en energie . Het beheer van de investeringen in VentureEU wordt toevertrouwd aan het Europese Investeringsfonds (EIF), een onderdeel van de Europese Investeringsbank (EIB).

Met VentureEU hoopt de Commissie meer investeerders uit de rest van de wereld aan te trekken. Veel Amerikaanse en Aziatische investeerders blijven vandaag weg uit Europa omdat ze de Europese durfkapitaalmarkt te klein en onvoldoende ontwikkeld vinden. ‘Het gemiddelde durfkapitaalfonds in Europa beheert 65 miljoen euro’, zegt de vakorganisatie Invest Europe. ‘Om grote investeerders aan te trekken moet die omvang minstens 150 miljoen bedragen.’

‘Met VentureEU krijgen de talrijke innovatieve ondernemers in Europa binnenkort de investering die ze nodig hebben om te innoveren en uit te groeien naar een mondiaal succesverhaal’, zegt EU-commissaris Jyrki Katainen (Banen, Groei en Investeringen) in een mededeling.

Unicorns

De Europese Commissie en het Europese Investeringsfonds brengen 410 miljoen euro in. Met de inbreng van geld uit de privésector en andere overheden wordt gemikt op een totale inbreng van 6,5 miljard aan vers kapitaal. Dat zou meteen een verdubbeling inhouden van de Europese durfkapitaalmarkt.

Het gebrek aan grote fondsen wordt gezien als een van de redenen voor het gebrek aan ‘unicorns’, groeibedrijven met een waarde van meer dan 1 miljard dollar. Daarvan heeft Europa er maar 26, tegenover 109 in de VS en 59 in China.