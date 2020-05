Nieuwe Franse aandeelhouder aan boord bij Cobepa

De instap van de familie Soutiran in Cobepa kadert in de verkoop van haar wijnkurken en -capsulesproducent Spaflex aan sectorgenoot Enoplastic.

Enoplastic is een wereldleider op het vlak van synthetische wijnkurken, schroefdoppen, capsules en de bijbehorende zegels. Cobepa is sinds vorig jaar de hoofdaandeelhouder van het Italiaanse bedrijf. Begin februari kocht Enoplastic het Franse Sparflex, een bedrijf gespecialiseerd in etiketten voor wijn- en champagneflessen, capsules en metalen kurkhouders.

De familie Soutiran, die de meerderheid van de Sparflex-aandelen bezat, werd bij de deal deels in aandelen Enoplastic betaald. Ze heeft die effecten doorverkocht aan Cobepa, dat daardoor 65 miljoen euro aan de familie verschuldigd was. Die schuld werd onlangs vereffend door een inbreng in natura in ruil voor Cobepa-aandelen, waardoor de Franse familie aandeelhouder wordt van de Belgische investeringsmaatschappij. Ze bezit een kleine 3 procent van de aandelen.