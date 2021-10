Nieuwe promotie voor West-Vlaming bij imperium Duitse miljardairsfamilie

Het geheel wordt aangestuurd door een 13-koppig team, met Peter Harf als voorzitter en Olivier Goudet als CEO. Beiden zijn ex-voorzitters van de bierreus AB InBev. Maar de Vlaming Joachim Creus staat in de coulissen klaar om Harf op te volgen. In mei raakte al bekend dat hij benoemd werd tot vicevoorzitter, waardoor hij formeel de kroonprins van Harf werd.

Pensioen

Vrijdag meldt JAB dat Creus bovendien promotie maakt van senior partner naar managing partner. Harf en Goudet zijn de twee andere managing partners. De nieuwe stap in Creus' carrière kan erop wijzen dat Harf, die de 70 al lang voorbij is en JAB zowat 40 jaar leidt, aan zijn pensioen denkt. In mei liet Creus zich in een interview met de Duitse krant Handelsblatt niet uit over de timing van de opvolging van Harf.