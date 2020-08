Noels en familie Moorkens lanceren investeringsfonds voor familiebedrijven

Ace Family Fund is een acroniem voor Albert, Constance en Econopolis waarbij Albert en Contance wijzen op het echtpaar Moorkens, de historische oprichters van de Antwerpse holding Alcopa die nu gerund wordt door kleinzoon Axel. Econopolis en Alcopa partneren in het nieuwe fonds dat volgens onze informatie een slagkracht heeft van 100 miljoen euro.

Het fonds streeft naar investeringen van 2 miljoen tot 20 miljoen euro per bedrijf met de mogelijkheid om tot 10 procent van het fonds te investeren in 'early stage'-bedrijven die nog niet rendabel zijn maar daar wel op korte termijn zicht op hebben.

Alcopa is van oudsher een invoerder en distributeur van auto's. Maar de familiale holding is de jongste jaren bezig met een grote heroriëntatie, waarbij ze druppelsgewijs haar weinig rendabele autobusiness verkoopt en nieuwe activiteiten verwerft.

Het nieuwe fonds versterkt het private equitylandschap in België voor kleinere bedrijven en treedt daarmee in directe concurrentie met de beurs van Brussel. Familiebedrijven vormen al langer een doelwit van de Brusselse beurs in een poging om het verschraalde beursklimaat in België weer aan te wakkeren.