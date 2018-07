Nog nooit zoveel geld naar groeiers

De groeier: UnifiedPost

Een van de grootste kapitaalrondes van de voorbije maanden kwam van UnifiedPost, dat bedrijven helpt om hun financiële en administratieve processen te digitaliseren. Het haalde in april 25 miljoen euro op bij een diverse groep Belgische en internationale investeerders. ‘Voor onze internationale expansie is het interessant ook die buitenlandse partijen aan boord te hebben’, zegt financieel directeur Laurent Marcelis.

Opmerkelijk is dat het bedrijf niet koos voor een klassieke aandelenuitgifte, maar voor automatisch converteerbare obligaties (ACO’s), schuldtitels die na drie jaar worden omgezet in aandelen. ‘Die keuze was bewust, ook al zijn die hybride effecten minder bekend. Voor sommige investeerders was dat een struikelblok, anderen vinden het juist aantrekkelijk. Al bij al was de vraag veel groter dan het maximum van 25 miljoen euro dat we hadden vooropgesteld. We zien in het algemeen een positieve evolutie in het kapitaalaanbod voor groeibedrijven. Voor interessante voorstellen zijn er zeker genoeg opties om kapitaal aan te trekken.’

UnifiedPost is op termijn een mogelijke beurskandidaat, al bekijken we ook andere alternatieven, zegt Marcelis. ‘Voor de hoofdaandeelhouders is het behoud van de onafhankelijkheid een belangrijke drijfveer.’

De investeerder: Fortino

Het investeringsfonds Fortino ziet steeds meer internationale fondsen op zijn Benelux-thuismarkt neerstrijken. Logisch, vindt vennoot Matthias Vandepitte. ‘Die fondsen hebben eerst op de mature markten gefocust (het VK, Frankrijk, Scandinavië). Nu is het de beurt aan ons land. Het hele ecosysteem rond start-ups en scale-ups is hier matuurder geworden.’

Bij Fortino ziet men de buitenlanders niet per se als concurrenten. ‘Jonge bedrijven trekken vaak meerdere investeerders tegelijk aan over verschillende rondes. Dat opent perspectieven voor lokale spelers.’

Veel mensen zoeken naar alternatieve beleggingen en durfkapitaal is daar een van. Fortino probeert zich te differentiëren via een fonds voor start-ups en een ander voor scale-ups en kmo’s met een focus op het digitale. ‘Er wordt meer geld opgehaald, maar het is zeker geen walk in the park. Potentiële investeerders doen hun huiswerk’, stelt Vandepitte.

Dat de Belgische markt matuurder is geworden leidt tot meer seriële ondernemers en een hogere kwaliteit van de dossiers, vindt hij. ‘Er zijn nog zotte ideeën en de drempel om naar financiers te stappen is gedaald. Maar goede investeerders blijven heel selectief.’

De zakenadvocaat: Cresco

De jongste jaren ziet David Dessers, managing partner van het advocatenkantoor Cresco, de omvang van kapitaalrondes steeds groter worden, en dat in alle financieringsfases. Terwijl start-ups vroeger bij een eerste ronde gemiddeld 1 à 1,5 miljoen ophaalden, is dat nu 2,5 tot 3 miljoen. De tweede rondes schuiven op van 5 miljoen naar 7 à 10 miljoen euro.

‘De focus van ondernemers is vanaf dag één ambitieus en internationaal. Dat vereist meer middelen’, stelt hij.

Ook de beschikbaarheid van geld ziet Dessers toenemen. ‘Er worden in België nog altijd nieuwe fondsen opgericht, voor zowel zaai- en groeifinanciering. De investeringsopportuniteiten gaan ook in stijgende lijn gezien het groeiende aantal start-ups en scale-ups.’

Ook buitenlandse fondsen zijn steeds vaker aanwezig bij Belgische dossiers. ‘Ze worden aangetrokken door het ondernemerschap, de succesverhalen en de nog altijd redelijke waarderingen. Tegelijk vergroot de omvang van Belgische fondsen, waardoor ondernemers meer keuzemogelijkheden hebben voor hun financiering’, stelt Dessers.