‘Of je nu Boël, Coucke of Colruyt bent, laat ons de krachten bundelen'

Tien jaar na de zware schade opgelopen door de bankencrisis oogt De Eik, de holding van de vermogende Vlaamse familie Van Waeyenberge, sterker dan ooit. Boegbeeld en captain of industry Piet geeft de scepter door aan zijn dochter Titia. ‘Banken? Ik sluit niet uit dat we er opnieuw instappen.’

‘Welkom op de Eikelenberg. Mag ik u voorstellen: Titia, de nieuwe voorzitter.’ Met die woorden ontvangt een joviale en gedreven Piet Van Waeyenberge (79) ons op het kantoor van de familieholding De Eik, een voormalig kloosterpand verscholen in een groene enclave op de rand van Brussel en Dilbeek. ‘De wissel van de wacht is een feit’, zegt hij. Zijn 40-jarige dochter volgt hem op aan het hoofd van de investeringsmaatschappij. ‘Bij gebrek aan een gewone voorzittershamer heb ik haar letterlijk de stok doorgegeven: een stuk tropisch hardhout uit Paraguay.’ (lacht)

De overdracht is meer dan symbolisch. Piet Van Waeyenberge was vier decennia lang het boegbeeld van een Vlaamse ondernemersfamilie die fortuin maakte in de zuivelhandel en daarna actief werd in sectoren als voeding, landbouw, handel, vastgoed, dienstverlening en media. De Van Waeyenberges hielpen met hun kapitaal ook de financiële groep KBC verankeren en stapten in de jaren 80 op vraag van Maurice Lippens in het aandeelhouderschap van de verzekeraar AG, die uitgroeide tot Fortis.

Chef de famille

Er deden al een tijdje geruchten de ronde over wie de nieuwe ‘chef de famille’ van de discrete zakenclan ging worden. Toen Giulia, een dochter van Gabriel Van Waeyenberge, de jongste broer van Piet, in 2014 een operationele rol kreeg bij de familieholding en naar buiten trad als voorzitster van Jong Voka, leek ze de kroonprinses. Met haar oom Piet, die destijds erg actief was in het VEV-comité Brussel en daarna preses werd van de Vlaamse werkgevers-organisatie VEV (nu Voka), had ze in ieder geval haar engagement in de Vlaamse ondernemerswereld gemeen.

Schermvullende weergave ©Dieter Telemans

‘Dat is niet aan de orde’, zei Piet Van Waeyenberge toen. ‘Ik ben nog in goede gezondheid.’ Zijn bestuursmandaat werd voor een allerlaatste keer met drie jaar vernieuwd. Giulia was niet de enige telg van de derde generatie die aan de slag was op holdingniveau. Ook haar nichten Titia en Klara- die de dochter is van Johan, een andere broer van Piet - werkten daar. De opvolging bij De Eik leek vooral een zaak van vrouwen en dat is een zeldzaamheid in de investeringswereld.

Uiteindelijk viel de keuze op Titia. Ze is econome van opleiding en deed ervaring op als investeringsanalist en -manager, onder meer bij de zakenbank Merrill Lynch in Londen en later in de groep De Eik. Daar onderscheidde ze zich door de grote klemtoon die ze de voorbije jaren legde op de activiteiten van de holding in Zuid-Amerika. Ze hielp de veeteelt in Paraguay, een zijtak waarin De Eik al sinds 1987 actief is, fors uitbreiden, trok mee aan de kar om in het oosten van het land in rijstteelt te investeren en was nauw betrokken bij de aankoop drie jaar geleden van een derde van Tattersall Leasing, dat met een franchise van Europcar autoverhuur en leasingdiensten aanbiedt in Chili, Peru, Colombia en Puerto Rico.

Ik ben en voel me een Van Waeyenberge. Dat geldt voor alle telgen van de derde generatie. Titia Van Waeyenberge Voorzitster De Eik

‘Ik blijf als voorzitster dicht betrokken bij de activiteiten in Zuid-Amerika’, zegt de nieuwe preses van De Eik. ‘We willen daar een belangrijke poot uitbouwen en de managementstructuur versterken.’ Ze wil daarvoor de tijd nemen. ‘In de geschiedenis van de holding zijn we altijd tamelijk conservatief geweest. ‘Langzaam maar zeker’, is ons devies. Risico’s neem je altijd, maar we zullen ons nooit met schulden financieren.’

De Van Waeyenberges werden een bekende familie in Vlaanderen, vooral door hun betrokkenheid bij culturele initiatieven en erfgoedbescherming. Over hun zakelijke activiteiten blijven ze liever discreet. De holding De Eik valt met een balanstotaal van ruim 220 miljoen euro net buiten de top tien van de grootste familiale investeringsfondsen in Vlaanderen. Maar met een gecumuleerde nettowinst van 60 miljoen euro in de voorbije vijf jaar is ze wel erg winstgevend en zo goed als schuldenvrij.

FAMILIE VAN WAEYENBERGE Piet Van Waeyenberge (79) was decennialang het boegbeeld van de familie Van Waeyenberge, die fortuin maakte in de zuiveltrading. De Van Waeyenberges hielpen met hun kapitaal de Vlaamse financiële groep KBC verankeren en waren ook aandeelhouder van Fortis. In 1970 werd de holding De Eik opgericht die in Europa en Zuid-Amerika actief is en risicokapitaal verschaft aan bedrijven uit de voeding, landbouw, handel, dienstverlening en media. In Paraguay bezit de familie drie grote boerderijen met tienduizenden hectare grond, die gebruikt worden voor veeteelt en rijstteelt. Sinds vorige maand volgt dochter Titia (40) haar vader Piet op aan het hoofd van de familieholding. Met een eigen vermogen van zo’n 200 miljoen euro en een gecumuleerde nettowinst van 60 miljoen over de voorbije vijf jaar is de holding zo goed als schuldenvrij en erg rendabel.

‘Dat komt omdat we geduldig risicokapitaal verstrekken aan bedrijven met een zekere maturiteit en een gezonde cashflow’, zegt CEO Philippe Vandeurzen. Hij is geen lid van de familie, maar leidt sinds 2013 operationeel de investeringsmaatschappij.

‘Onze focus ligt op de lange termijn en dat valt bij ons letterlijk te interpreteren. Tijdsdruk voor een exit is er niet en zo zijn we in staat door allerlei crisissen en moeilijke transities heen te kijken.’ Die langetermijnvisie is opmerkelijk, want ze contrasteert met de tradingactiviteiten die oorspronkelijk aan de basis van De Eik lagen.

Een van de oudste participaties is de voedingsbroker Pietercil, waarvan de wortels teruggaan tot in 1947, toen Camille Van Waeyenberge, de vader van Piet, met enkele families een lokale handel in boter, eieren en kaas begon. Het belang in de krantengroep Mediahuis (De Standaard, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen, NRC, De Telegraaf) dateert van 1976, toen de Van Waeyenberges aan de zijde van André Leysen geld pompten in de redding van de failliete krant De Standaard.

Moeilijke generatie

Schermvullende weergave ©Dieter Telemans

‘De portefeuille is sinds een viertal jaar wel een stuk dynamischer gemaakt’, zegt Vandeurzen. In 2015 stapte De Eik in het Chileense autoverhuurbedrijf Tattersall Leasing, datzelfde jaar werd het belang in de logistieke groep Eurobrokers verkocht en vorig jaar verwierf het een minderheidsparticipatie in de beursgenoteerde vastgoedvennootschap Intervest. Via de private-equitypoot Indufin werden dan weer de softwaregroep AXI en de naai- en mode-keten Veritas aan de portefeuille toegevoegd. ‘Als je kijkt wat hier de voorbije vier is geïnvesteerd, dan is dat een aanzienlijk bedrag’, zegt Vandeurzen. ‘Het gaat om zo’n 100 miljoen euro.’

Opvallend, als De Eik daarbij met andere ondernemersfamilies een deal kan sluiten, zal het dat doen. In de durfkapitaalpoot Indufin werkt de holding sinds 2001 samen met Luxempart, het beursvehikel van de Luxemburgse staalfamilie Tesch, dat 50 procent bezit. Voor de activiteiten in Zuid-Amerika richtte het de holding Paratodos op, waarin Mark Leysen, de mede-eigenaar van de Antwerpse verzekeringsmakelaar Vanbreda Risk & Benefits, een vierde van de aandelen heeft.

‘Er is zeer veel kapitaal op de markt, de competitie is groot en dan moet je andere manieren vinden om mee te investeren’, zegt Titia Van Waeyenberge. ‘Familiekapitaal bundelen is iets dat ons onderscheidt. In sommige gevallen kunnen we daarbij een voortrekker zijn en andere families aanspreken. Maar evenzeer zijn we bereid ons vast te haken aan een andere locomotief om mee aan boord te springen.’

Met die partnerfamilies de vinger aan de pols houden, ziet ze als een van haar belangrijke taken. Vaak werkt dat ook inspirerend. ‘We zijn allemaal ondernemers en we zijn actief via naamloze vennootschappen, maar het zijn onze namen die in de media en de pers opduiken’, zegt Piet Van Waeyenberge. ‘Je bent een Boël, een Bertrand, een Coucke of een Van Waeyenberge. Je hebt het voordeel en het nadeel een naam te dragen. Je ziet dat ook andere families daarmee moeten leren omgaan. Zo helpen we elkaar.’ (lacht)

Emoties in een familiebedrijf blijven een element waar je mee moet leren leven. Piet Van Waeyenberge Erevoorzitter De Eik





Zelf is Titia al twaalf jaar getrouwd met Michael Lavrysen, een topman van het Belgische kantoor van het Angelsaksische investeringsfonds CVC. Toch blijft ze steevast haar eigen familienaam gebruiken. ‘Klopt, ik ben en voel me ook een Van Waeyenberge. Dat geldt evenzeer voor alle telgen van de derde generatie. We zijn met een dertigtal leden, over acht familietakken verspreid (een tak trad al lang geleden uit, red.). De bereidheid van iedereen is zeer groot om dat verhaal verder te zetten.’

De derde generatie wordt vaak als de moeilijkste omschreven omdat het grote aantal aandeelhouders voor verdeeldheid kan zorgen. Piet Van Waeyenberge relativeert dat. ‘Mijn goede vriend Daniël Janssen van Solvay zei me ooit dat het tot tien aandeelhouders redelijk rustig besturen is. Tussen tien en vijftig wordt het knap lastig. En vanaf vijftig is het weer makkelijker.’

De reden ligt voor de hand. Een mogelijke beursgang, de grotere spreiding van het aandeelhouderschap, het maakt allemaal dat het minder passioneel wordt. ‘Al blijven emoties in een familiebedrijf een element waar je moet mee leren leven. En dat kan je alleen ontmijnen met totale transparantie, een goede communicatie en een objectivering van heikele onderwerpen.’

Schermvullende weergave ©Dieter Telemans

De dertig neven en nichten van de derde generatie vonden elkaar in een informele club, de Bruistablet, waar ze samen over de toekomst en hun eventuele rol in het familieconcern nadachten. ‘Dat was een voorloper van onze familieraad’, zegt Titia. ‘Een soort denktank van de derde generatie met de oudste leden als weg-bereider.’

Ook de brug naar de vierde generatie wordt gelegd. ‘Dat zijn een 60-tal familieleden waarvan de oudste in de twintig is en de jongste een paar maanden oud. Dat is de volgende uitdaging. We willen dat ze elkaar goed leren kennen. Elk jaar organiseren we een tweedaags kampje. Leden van onze generatie spelen dan een beetje scoutsleiding. Een heerlijke activiteit.’ (lacht)

‘In een familiebedrijf is het belangrijk dat de aandeelhouders professionele aandeelhouders kunnen zijn’, zegt Piet Van Waeyenberge. ‘Ze moeten geschoold worden, een cursus volgen, in staat zijn een balans te lezen en weten hoe een vennootschap in elkaar zit. En ze moeten rollen kunnen spelen op alle niveaus, zowel binnen als buiten het bedrijf.’

Allemaal zombies

Piet was niet alleen de sterke man bij De Eik, hij was ook invloedrijk in het Belgische bedrijfsleven, met heel wat bestuursmandaten bij onder meer Janssen Pharmaceutica, Campina Melkunie, de Generale Maatschappij en Fortis. Hij pleitte voor een sterke Vlaamse aanwezigheid in Brussel en zette ook mee zijn schouders onder opvallende initiatieven in de hoofdstad, zoals de oprichting van de prestigieuze club De Warande en de redding van het omroepgebouw Flagey.

Is ook Titia bereid zo’n rol op zich te nemen? ‘Als familiebedrijf nemen we sowieso onze verantwoordelijkheid in het maatschappelijke debat. Maar met anderen in discussie gaan, voor- en tegenargumenten ontwikkelen, jezelf in de wind zetten, ik ben daar iets anders in dan mijn vader. Ik zal dat niet uit de weg gaan, maar ook niet actief nastreven.’

Met anderen in discussie gaan en jezelf in de wind zetten, ik ben daar anders in dan mijn vader. Titia Van Waeyenberge Voorzitster De Eik

Een ander punt zijn de banken. Zal ze met De Eik ooit nog in banken investeren? Tien jaar geleden zadelden de aanzienlijke investeringen in Fortis en KBC de familieholding met een kater op. Als gevolg van de bankencrisis moest een verlies van 206 miljoen euro worden weggeslikt. Maar dankzij een sterk eigen vermogen blies de schok de holding niet omver. ‘Ik sluit niet uit dat we ooit nog in banken stappen’, zegt ze verrassend nuchter. ‘Al is die sector vandaag niet onze focus.’

De bladzijde lijkt omgedraaid. Ook bij haar vader Piet, die zijn bestuursmandaat bij Fortis in april 2008 ten einde zag lopen en daarna voorzitter Maurice Lippens tevergeefs aanmaande ook weg te gaan. ‘De financiële spelers, de toezichthouders, de aandeelhouders, ze waren allemaal blind en doof geworden’, herinnert hij zich. ‘Daarop besloten we alle bancaire stukken te verkopen.’