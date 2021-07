Onder de motorkap van Marc Couckes Alychlo

Je kan geen krant openslaan of de jongste deal van Marc Coucke staat erin beschreven. Wie zijn zijn luitenanten en hoe gaat zijn team te werk? Een blik op de interne keuken van Alychlo.

Na de verkoop van Omega Pharma aan Perrigo begin 2015 - en meer in het bijzonder nadat de wegen van Coucke en de Amerikaanse farmareus uit elkaar waren gegaan - sloeg de Vlaamse ondernemer met zijn holding Alychlo aan het investeren.

Het family office is, mede door de persoonlijkheid van zijn eigenaar, niet meer weg te denken uit het investeringslandschap in België. Alychlo is nochtans geen nieuwkomer. De holding - een verwijzing naar de voornamen van Couckes dochters Alysée en Chloé - werd al begin 2008 op een grijze winterdag opgericht en was het vehikel waarmee hij zijn Omega Pharma-aandelen aanhield.

De essentie Op enkele weken tijd kondigde Marc Coucke tal van investeringen en desinvesteringen aan.

Die verlopen allemaal via zijn investeringsvehiekl Alychlo, vanuit het domein van zijn kasteel in Merelbeke.

Daar is Coucke omringd door een klein groepje loyale medewerkers, van wie velen ook een verleden hebben bij Omega Pharma.

Coucke opereerde toen nog vanuit zijn statige villa in Anzegem (Waregem). Maar nog voor de verkoop van Omega Pharma in 2015 kocht en renoveerde hij het kasteel Mijl Eke in het Oost-Vlaamse Merelbeke.

Hoeve

Daar kom je niet zomaar binnen. Het domein wordt dag en nacht bewaakt. Een jager die er zonder toestemming vogels schoot, heeft het geweten: hij werd enkele jaren geleden door het Gentse hof van beroep veroordeeld tot een celstraf van drie maanden met uitstel en een boete van 3.000 euro.

Daar ligt dus het zenuwcentrum van Alychlo. Niet in het kasteel zelf - daar woont Coucke - maar in een gerestaureerde hoeve op enkele honderden meters. Al moest het team van Alychlo door de coronacrisis noodgewongen digitaal vergaderen - Coucke paste de lockdownregels strikt toe. Daarnaast is zijn Tesla met chauffeur een rijdend kantoor.

Wekelijks stromen in Merelbeke tussen 50 en 100 investeringsvoorstellen binnen. Ze komen zowel van startende ondernemers als van zakenbankiers of consultants. Het netwerk van Coucke reikt ver.

Wekelijks stromen in Merelbeke tussen 50 en 100 investeringsvoorstellen binnen, vaak via mail maar ook via privéberichten op Twitter. Ze komen zowel van startende ondernemers als van zakenbankiers of consultants. Het netwerk van Coucke reikt ver.

Het dossier van het 'uitvindersbedrijf' Comate, waarin Coucke vorige week investeerde, kwam binnen via het fusie- en overnamehuis Merodis. Dat is geen toeval. Merodis trad ook al op bij deals waarin zowel Omega Pharma als Ceres Pharma, het 'mini-Omega Pharma' van Coucke dat te koop staat - was betrokken.

Rode draad

Omega Pharma is de rode draad in het team rond Coucke. Freya Loncin, een ex-zakenadvocate van Allen & Overy, was 13 jaar verantwoordelijk voor de juridische dienst van het farmabedrijf. Bij Alychlo vind je ook Carl Bamelis, de voormalige fiscale specialist van Omega Pharma (2004-2015) en Els Haeck (finance manager) terug.

De medewerkers van Coucke die het vaakst Alychlo in raden van bestuur vertegenwoordigen, zijn Michael Schenck en Pieter Bourgeois. De eerste is een voormalig zakenbankier en investeringsmanager bij de investeringsgroep Waterland, de partner met wie Coucke de farmagroep van de beurs haalde. Na de verkoop van Omega aan Perrigo kwam Schenck aan boord bij Alychlo.

Pieter Bourgeois, zoon van voormalig Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA), begon na de verkoop van Omega Pharma als een van de eersten aan de zijde van Coucke. Hij ging aan het werk bij het family office na een loopbaan die hem als manager bij de betaalspecialisten Banksys en Atos Worldline bracht, maar ook bij DHL.

Ex-consultant Wolf Vandekerckhove (2019) en Ben Jansen (2021) vervolledigen het team van naaste medewerkers. Jansen verruilde zijn functie van commercieel directeur bij DPG Media voor de rol van hoofdstrateeg bij Alychlo. Het team telt in totaal twaalf personen.

Doorslaggevende stem

Investeringen en desinvesteringen worden in dat team van naaste medewerkers besproken. Heeft Coucke een doorslaggevende stem? Zelf zegt hij van niet. 'Ik vraag hen om mij niet blindelings te geloven. Wij zeggen allemaal ons gedacht. En er wordt bij een minder goed dossier niet met de vinger gewezen', zegt hij.

Iemand die Coucke goed kent, nuanceert dat. 'Coucke en overleg? Dat bestaat niet. Dat was niet zo bij Omega Pharma en is niet zo bij Alychlo', zegt die bron. 'De dingen worden in team besproken, maar hij beslist en het team voert uit. Maar dat is niet per se slecht. En het gaat ook in andere family offices zo.'

Wij zeggen bijna binnen 24 uur of we naar een dossier gaan kijken of niet. Zo verliest niemand tijd: wij noch de betrokken bedrijven. Marc Coucke CEO Alychlo

Wat er ook van is: het Alychlo-team staat erom bekend snel te laten weten of het geïnteresseerd is in een dossier of niet. 'Wij zeggen bijna binnen 24 uur of we ernaar gaan kijken of dat we niet geïnteresseerd zijn', zegt Coucke. 'Zo verliest niemand tijd: wij noch de betrokken bedrijven.'

Soms wordt een investering snel beslist. Neem de intekening op de kapitaalverhoging van Compagnie des Alpes (Walibi, Bellewaerde...). De bekendmaking van de betrokkenheid van Coucke kwam er daags na de aankondiging van de operatie. De buitenwereld keek verrast op.

Maar het dossier was niet nieuw voor Coucke. 'Als aandeelhouder van Pairi Daiza en SnowWorld volgen we het bedrijf al een paar jaar jaar', vertelt hij. 'De jongste weken voelden we dat er iets stond te gebeuren. En dan komt het dossier op je bureau terecht.' Maar of het nu Compagnie des Alpes is of een ander bedrijf: 'We beginnen zelden van nul.'

Vrije tijd

De jongste tijd lijkt de ondernemer-investeerder steeds meer voor dossiers in de vrijetijdssfeer te gaan. In Durbuy, dat in enkele jaren is uitgegroeid tot een 'Coucke-stad', maar ook daarbuiten: Pairi Daiza, SnowWorld, Compagnie des Alpes en nu ook padelvelden.