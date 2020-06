Ondernemers Lage Landen profiteren mee van Zynga-deal

Ook de familie Vangheluwe (Winsol) en van Dries Van Canneyt (ex-Unilin) investeerden in Hummingbird. En Christian Dumolin (via Trustcapital), Paul Thiers (ex-Unilin) en 'serial entrepreneur' Kristof De Spiegeleer zaten alle drie in het eerste Hummingbird-fonds rond Barend vanden Brande.

Nederland

Pieter Van Doorne - kleinzoon van Hub van Doorne, een van de twee oprichters van DAF - en ondernemer Piet Mazereeuw - die op de miljonairslijst van het zakenblad Quote prijkt - pompten eveneens geld in Hummingbird.

Vier fondsen

Hummingbird heeft in totaal vier fondsen (Hummingbird I, II, III en het Opportunity Fund). Die hebben in totaal zo'n 220 aandeelhouders, waarvan 60 procent in Vlaanderen en de rest in Nederland.