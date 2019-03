Oprichters van IT-bedrijf SecureLink worden investeerders

De drie oprichters van het in 2016 verkochte IT-beveiligingsbedrijf SecureLink investeren met hun nieuwe vennootschap InvestLink in lokale start- en scale-ups.

Het trio Bert Van Loo, Hans Van Erum en Frank Staut richtte SecureLink in 2003. Ze verkochten het bedrijf aan het Amerikaanse Investcorp, maar Van Loo en Staut bleven nog een tijd aan boord om enkele overnames uit te voeren. Ook die periode is sinds enkele maanden afgesloten. Staut en Van Loo verlieten het management en hebben nu alleen nog een kleine aandelenparticipatie in SecureLink.

Rentenieren was voor het trio echter geen optie. ‘Gezien onze ervaring hebben we beslist om met een eigen investeringsvennootschap andere bedrijven te helpen groeien. We denken vooral meerwaarde te kunnen bieden in het naar de markt brengen van hun product. Dat is voor veel ondernemers een stuk moeilijker dan het technische aspect’, klinkt het.

InvestLink is volledig met eigen kapitaal gefinancierd en neemt zich voor om in een tiental lokale groeibedrijven te beleggen, voor maximaal zowat 2 miljoen euro per dossier.

‘Voorlopig focussen we op België en de Benelux. We mikken op substantiële participaties van minstens 10 à 15 procent, maar niet op controleparticipaties. Het bedrijf moet van de ondernemer blijven’, zeggen Van Loo en Staut. ‘We weten uit ervaring dat de dynamiek helemaal anders wordt in een bedrijf dat niet meer van jou is.’

Leuvense start-ups

De twee eerste investeringen zijn in de Leuvense start-ups epic.blue en nextAuth. Bedragen noemt InvestLink niet.

epic.blue gebruikt artificiële intelligentie om de complexe organisatiestructuur van bedrijven virtueel en dynamisch weer te geven. Met zo'n 'Location Intelligence' oplossingen kunnen bedrijven hun efficiëntie en veiligheid verbeteren. epic.blue werkt onder meer met het Leuvense onderzoeksinstituut Imec aan een draagbaar toestel om in alle omstandigheden nauwkeurige positiebepalingen te verkrijgen.

nextAuth is een spin off van de Imec-onderzoeksgroep COSIC. Het bedrijf ontwikkelde een mobiele authenticatietechnologie die vlot integreerbaar is in bedrijfsapplicaties en zo veiligheid en gebruiksvriendelijkheid probeert te verzoenen.