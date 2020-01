Payday voor Nicolas Lombaerts en Tom De Sutter

Vectis richtte in de zomer van 2016 zijn derde fonds op. Het haalde in sneltempo 45 miljoen euro op. De Vlaamse overheid (via Arkimedes), VDK Spaarbank en Crelan stopten Vectis III geld toe.

Succesvolle deal

De uitkering volgt op een bijzonder succesvolle deal van Vectis eind vorig jaar: de verkoop van de Brusselse nutsgroep Amadys aan het Britse investeringsfonds Equistone. Vectis bezat 40 procent van Amadys. Hoeveel het daarvoor kreeg, is niet bekend. 'Maar het was de deal van de eeuw voor Vectis', zegt een financiële bron.

Vectis is al meer dan vijftien jaar actief. In 2004 lanceerde de investeringsmaatschappij haar eerste fonds met een kapitaal van 10 miljoen euro. Het tweede fonds volgde in 2011 met 25 miljoen kapitaal. Nummer drie volgde vijf jaar later met een kapitaal van 45 miljoen.