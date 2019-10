Piet Colruyt stapt in crowdfundingplatform

Piet Colruyt, een telg van de familie achter de gelijknamige retailgroep, stopt extra kapitaal in het crowdfundingplatform LITA. Investeringen met een sociale impact staan daarbij centraal.

Hij is minder bekend dan sommige van zijn familieleden, zoals Jef Colruyt, maar dat belet niet dat Piet Colruyt (50) in de marge bijzonder actief is als investeerder en ondernemer. De rode draad door zijn zakelijke projecten is de sociale impact. ‘Hoe kan je goed doen en er ook geld aan verdienen? Of hoe kan je bedrijfsmodellen inzetten om maatschappelijke problemen aan te pakken? Het is dus niet alleen maar winst boeken’, zegt hij daarover.

Burkina Faso

Met die filosofie voor ogen is Piet Colruyt, architect van opleiding, betrokken bij een hele reeks initiatieven rond sociaal ondernemen. Van het Impact House in Brussel over een landbouwproject in Burkina Faso tot de investeringsmaatschappij Impact Capital.

Die laatste stapt nu in het kapitaal van het Brusselse crowdfundingplatform LITA, een afkorting die staat voor Live, Impact, Trust, Act. LITA trekt zijn kapitaal op met 0,4 miljoen euro. Dat geld komt van Colruyt en twee bestaande aandeelhouders (de coöperatie Crédal en de stichting 4Wings).

LITA ontstond vijf jaar geleden in Frankrijk en zwermde in 2017 uit naar België. In ons land kon het al 3.000 investeerders warm maken om ongeveer 3 miljoen euro te stoppen in 14 impactvolle projecten. Volgens Louis Wouters van LITA moet het extra geld onder meer dienen om versneld te groeien. Voor eind volgend jaar ligt de lat op 50 projecten en 8 miljoen euro. Piet Colruyt, die met het SI2 Fund al ervaring heeft met crowdfunding, kan LITA ook helpen actiever te worden in Vlaanderen.