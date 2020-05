Portefeuille Sofina 840 miljoen lichter in eerste kwartaal

De waarde van de Boël-holding daalde tijdens het eerste kwartaal door de coronacrisis met 11 procent of ongeveer 840 miljoen euro. Dat meldde Sofina in de marge van haar algemene vergadering.

Eind maart stelde de Boël-holding nog dat de impact van de coronacrisis op haar eigen vermogen moeilijk in te schatten was. 'Wegens de geografische en sectorale diversificatie en het langetermijnperspectief van de portefeuille, blijven we er evenwel van overtuigd dat die als geheel veerkracht aan de dag zal leggen', luidde het toen. Die boodschap werd op de algemene vergadering herhaald door afscheidnemende voorzitter David Verey.

Ruim een maand later heeft het management van Sofina een beter zicht op de zaak. Het bekeek de evoluties en de vooruitzichten van zijn portefeuillebedrijven en berekende welk effect de coronacrisis heeft op hun waardering. Die oefening mondde uit in een waardedaling van 11 procent van de hele portefeuille ten opzichte van eind vorig jaar.

De waardecreatie van het boekjaar 2019 is daarmee in één kwartaal bijna volledig uitgewist. Let wel: in de portefeuille van Sofina zitten een reeks genoteerde bedrijven en de beurzen hebben zich in april herpakt. Dat zal een positief effect hebben op de waarde van de portefeuille.