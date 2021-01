Producent van luxekaarsen Baobab staat in de etalage

Baobab - dat verwijst naar de gelijknamige boom - werd in 2002 in Tanzania opgericht door een koppel dat verzot was op Afrika. In 2004 werd het bedrijf overgeheveld naar België.

De investeringsmaatschappij Indufin trekt de verkoop van de Waalse producent van luxekaarsen Baobab op gang. Het prijskaartje kan oplopen tot meer dan 100 miljoen euro.

Baobab is gespecialiseerd in luxekaarsen die in potten uit mondgeblazen glas of edelmetaal bedekt met leer zijn gegoten. Bij de liefhebbers van het merk zitten de voetbalster van Juventus Cristiano Ronaldo en een telg van de celebrityfamilie Kardashian. Het bedrijf - waarvan de naam verwijst naar de gelijknamige boom - werd in 2002 in Tanzania opgericht door een koppel dat verzot was op Afrika. In 2004 werd het overgeheveld naar België.

Sinds 2015 zit de investeringsmaatschappij Indufin aan boord. Die heeft nu de verkoop van het Waverse bedrijf op gang getrokken. Het proces zit in een prille fase. Indufin werkt aan de selectie van een tussenpersoon om de verkoop in goede banen te leiden, vernam De Tijd. Het bezit ongeveer 60 procent van de aandelen. Het management rond CEO Alain Lahy heeft de rest in handen.

Geconsolideerde financiële cijfers over het bedrijf zijn niet meteen te vinden. Maar Baobab Collection, de Belgische spilvennootschap van de groep, boekte in 2019 bijna 17 miljoen euro omzet. In 2015, toen Indufin instapte, bedroeg de omzet 8 miljoen euro. De groep heeft daarnaast dochterbedrijven in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en de Verenigde Staten. Ondanks de coronacrisis zouden de inkomsten van Baobab vorig jaar gegroeid zijn. Een 100-tal mensen werken voor het bedrijf.

Bij de liefhebbers van het merk zitten de voetbalster van Juventus Cristiano Ronaldo en een telg van de celebrityfamilie Kardashian.

Baobab heeft vier eigen flagshipstores in Antwerpen, Brussel, Londen en Parijs. Ook verkoopt het zijn luxekaarsen in winkels van derden op alle continenten. Zijn producten zijn te vinden in luxewarenhuizen (zoals Harrods, John Lewis, Le Bon Marché Rive Gauche en De Bijenkorf), maar ook in decoratie- en bloemenwinkels.

Indufin bis

Baobab is een van de drie overblijvende participaties van Indufin Capital Partners. De andere twee zijn het softwarebedrijf AXI en de familiale Waalse schuimenproducent NMC.

Anderhalf jaar geleden beslisten de Vlaamse ondernemersfamilie Van Waeyenberge en haar Luxemburgse partner Luxempart elk hun eigen weg te gaan in private equity. Tot dan bezaten ze allebei de helft van Indufin Capital Partners.