Recordjaar op til voor Ackermans & van Haaren

De Antwerpse investeringsmaatschappij bevestigt de verwachting dit jaar een recordresultaat te boeken. Niet dankzij haar kernactiviteiten, maar dankzij een forse meerwaarde.

Ackermans & van Haaren verwacht dat haar vier kernactiviteiten in het tweede halfjaar beter zullen presteren dan in het eerste. De recordbijdrage van 2018 zullen ze echter niet evenaren.

Binnen de divisie Marine Engineering & Contracting zal baggeraar en windparkenbouwer DEME dit jaar een iets hogere omzet realiseren en een brutobedrijfswinst (ebitda) die vergelijkbaar is met 2018. De bouwactiviteiten van CFE hebben echter te lijden onder de zwakke markt in Brussel en Wallonië, wat in een lager bedrijfsresultaat zal resulteren.

De tak Private Banking boekt verder vooruitgang. Zowel bij Delen Private Bank als Bank J.Van Breda & C° is het beheerd vermogen toegenomen. Delen Private Bank kondigde in september de overname van Nobel Vermogensbeheer aan, waardoor de bank haar aanwezigheid in Nederland versterkt.

Tour & Taxis

Ook de vastgoedactiviteiten (Real Estate & Senior Care) doen het goed. Leasinvest Real Estate boekte in het derde kwartaal een forse winststijging en bij Extensa lopen zowel het project Tour & Taxis in Brussel als het Cloche d’Or-project in Luxemburg als een trein.

In de tak Energy & Resources zorgt Sipef voor een valse noot. De plantageholding zag de palmolieproductie met 10 procent dalen in de eerste negen maanden en zal ook nog enige tijd de gevolgen ondervinden van de vulkaanuitbarstingen in Papoea-Nieuw-Guinea. Voor het hele jaar rekent Sipef op verlies.

Ondanks de iets lagere bijdrage van de kernactiviteiten, verwacht AvH dit jaar toch een recordresultaat te behalen dankzij de meerwaarde van 105,7 miljoen op de verkoop van de Franse rusthuistak Residalya.