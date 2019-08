Recordwinst voor Ackermans & van Haaren dankzij verkoop Franse rusthuistak

De Antwerpse investeringsmaatschappij betrok minder winst uit de bagger-, bouw- en plantagedochters, maar de banken presteerden goed. De verkoop van Residalya leverde een flinke meerwaarde op.

Midden maart raakte bekend dat Ackermans & van Haaren (AvH) zijn Franse rusthuistak Residalya zou verkopen aan DomusVi. AvH was begin 2015 in het kapitaal gestapt en droeg zijn steentje bij om deze groep verder uit te bouwen tot een middelgrote speler in de Franse rusthuissector. De tijd leek echter rijp om uit te stappen en de verkoop bracht 165 miljoen euro op. Daarop boekte AvH een meerwaarde van 105 miljoen euro.

Het is dankzij deze meerwaarde dat de nettowinst van AvH een recordpeil van 212,9 miljoen euro bereikt. Als geen rekening wordt gehouden met min- of meerwaarden, is het resultaat nagenoeg gelijk aan wat in de eerste jaarhelft werd bereikt.

De kernsectoren van AvH leverden echter minder winst op dan een jaar eerder: 99,4 miljoen euro tegen 122,3 miljoen in de eerste zes maanden van 2018.

Banken

Enkel de tak Private Banking behaalde iets meer winst dan een jaar eerder: 58,2 tegen 57,7 miljoen euro. Delen Private Bank zag in de eerste jaarhelft het beheerd vermogen groeien van 37,7 tot 41,1 miljard euro en de nettowinst nagenoeg stabiliseren. Bank J.Van Breda & Co kende een sterke commerciële eerste jaarhelft waarin het belegd vermogen voor het eerst de kaap van 15 miljard rondde en de nettowinst steeg.

De tak Marine Engineering & Contracting droeg 26 miljoen euro bij tot de groepswinst, ruim 6 miljoen minder dan een jaar eerder. De winst van DEME werd gedrukt door kosten voor het groot onderhoud van het installatieschip Innovation en door een waardevermindering op een vordering. De bouwactiviteiten van CFE leden onder oplopende kosten en doken netto licht in het rood.

De winstbijdrage van de tak Real Estate & Senior Care kwam 10 miljoen lager uit op 15,8 miljoen euro. Leasinvest presteerde goed, zoals al eerder bekend was, maar Extensa Group zag de winst met twee derde dalen.

De tak Energy & Resources dook licht in het rood door het halfjaarverlies van Sipef. De plantageholding lijdt onder de lage palmolieprijs, tegenvallende vruchtontwikkeling in Indonesië en zware regenval in Papoea-Nieuw-Guinea.