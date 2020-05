Reinigingsspecialist WVT koopt sectorgenoot Innovis

WVT is gespecialiseerd in industriële reinigingsproducten. Het was tot nu toe actief in verschillende segmenten, maar nog niet in de voedingsbranche. Dat hiaat is nu gevuld via de overname van Innovis. Dat bedrijf levert zijn reinigingsproducten onder de merknaam DIPP aan voedingsgroothandels. Maar de voornaamste eindklanten zijn voedingsspeciaalzaken zoals bakkers, slagers, frituren, hotels, restaurants en in mindere mate grootkeukens en industriële klanten. De twee bedrijven mikken dit jaar op een gezamenlijke omzet van ruim 20 miljoen euro, tegenover meer dan 17 miljoen vorig jaar.