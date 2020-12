Rijkste Belg zet luxejacht te koop

De man, die volgens het boek en de website ‘De Rijkste Belgen’ op een vermogen zit van 10,8 miljard euro, is uiterst discreet en slaagt er al jaren in uit de pers te blijven. Zijn luxejacht Exuma daarentegen haalde wel af en toe de krantenkoppen. Begrijpelijk, want het schip spreekt tot de verbeelding van iedereen die zich geen multimiljonair mag noemen.

De blikvanger van het schip is zijn ingebouwde garage, waar een amfibivoertuig gestald staat. Handig om even een havenstad te verkennen of het strand van een exotisch eiland mee op te rijden. Wie liever het water verkent, heeft de keuze uit enkele jetski’s en onderwaterscooters.

In de advertentie voor Exuma staat dat ‘de Europese btw betaald’ is. Dat is een belangrijk detail, omdat het schip zich anders niet in Europese wateren mag begeven. Wat niet in de advertentie staat, is hoe die Europese btw voldaan werd. Wittouck zette er een ingewikkelde fiscale constructie voor op met een Maltese tussenvennootschap, waardoor hij een laag Maltees btw-tarief betaalde. Voor grote jachten zoals Exuma bedraagt dat slechts 5,4 procent. Volgens de krant Le Soir, die in 2017 over de constructie berichtte, kon Wittouck zo 3 miljoen euro btw uitsparen.