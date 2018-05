Rocket Internet wipt van e-commerce naar fintech en AI

Rocket Internet mag terugkijken op geslaagde beursintroducties vorig jaar van twee belangrijke participaties, de maaltijdboxenverkoper HelloFresh en de maaltijdbezorger Delivery Hero . Ook operationeel gaat het vrij goed met de bedrijven van Rocket, dat zelf een geconsolideerde winst kan publiceren van 75 miljoen euro (46 cent per aandeel) in het eerste kwartaal.

De vraag is nu vooral wat Samwer van plan is met zijn oorlogskas van 2,6 miljard euro. Die gaan we aan het werk zetten in domeinen als financiële technologie (fintech) en artificiële intelligentie (AI), zei Samwer vanochtend op een persbriefing. Een timing wil hij er niet op plakken.