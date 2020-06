Smartfin investeert 7 miljoen in platform voor freelancers

Het tweede investeringsfonds van Smartfin Capital, het bedrijf rond fintechpionier Jurgen Ingels, is toe aan zijn vierde investering in drie maanden. Het pompt 7 miljoen euro in Roamler, een Nederlands matchmakingplatform tussen grote spelers in telecom, energie en retail en zelfstandigen die willen bijverdienen.

De installatie van wifimodems of slimme thermostaten, de controle van rekken en promoties van grote producenten in supermarkten, of de hulp aan huis voor zorgbehoevenden. Voor zulke niet al te complexe taken sturen telecom- en nutsbedrijven, voedingsproducenten en ambulante zorgspelers heel wat mensen de baan op.

‘Die zijn vaak hooggekwalificeerd en duur. Je zet hen veel beter in voor echte moeilijke opdrachten’, zegt Jeroen ten Haave, de CEO van Roamler. ‘Voor heel wat locatiegebonden, repetitieve taken in grote volumes doe je beter een beroep op de naar schatting 35 miljoen freelancers in Europa.’

Smartfin Capital Investeringsvennootschap rond Jurgen Ingels (ex-Clear2Pay) en Bart Luyten (ex-Sniper Invest), Thomas Depuydt en Bert Baeck (ex-Trendminer). Smartfin I (75 miljoen euro kapitaal) Bekendste participaties: Newtec, verkocht voor 250 miljoen euro aan het Singaporese ST Engineering. Unified Post, een beheerder van digitale documenten, die zich al een tijdje opmaakt voor een beursgang. Verder: Maria DB, Divitel, Itineris, Ancoa Software en NG Data. Smartfin II (240 miljoen euro) Investeerders: Jonas Dhaenens (Combell), Jan Toye (ex-Palm), Jos Sluys (ex-Arinso, ook bekend van het fonds Saffelberg) en Jan De Clerck (Domo Investment Group). Participaties: Theo Technologies (5 miljoen), een Leuvense scale-up die technologie ontwikkelt om videostreaming efficiënter, goedkoper en beter te maken. Het Turkse Akinon (5 miljoen), dat software maakt om retailverkoop via online kanalen en fysieke winkels te stroomlijnen.

Om die grote groep zelfstandigen te koppelen aan bedrijven stampten Martijn Nijhuis en Wiggert de Haan in 2011 het platform Roamler uit de grond. Ten Haave vervoegde de twee door te investeren met zaaikapitaal, en werd in 2014 CEO van de scale-up.

Nu haalt het Nederlandse bedrijf 20 miljoen euro vers kapitaal op bij Achmea Innovation Fund, Endeit Capital, het investeringsfonds van Joop van den Ende, en het Vlaamse Smartfin Capital. Dat fintechfonds rond Jurgen Ingels en ex-Trendminer-ondernemer Bert Baeck is toe aan zijn tweede editie en bracht vorig jaar 240 miljoen euro bij elkaar van een hele reeks ondernemers (zie inzet).

Startidee

De stichters van Roamler haalden hun startidee bij JCDecaux, dat een pak mensen het land liet afschuimen om bushokjes te controleren op de juiste reclameposter of beschadigingen. ‘Zou het niet veel flexibeler, efficiënter en goedkoper kunnen door lokale mensen dat te laten doen via een app en hen daarvoor te vergoeden per volbrachte taak?’, dachten ze.

‘We zijn geen puur matchingplatform', legt ten Haave uit. 'We nemen ook de planning, de administratie en de facturatie op ons. En we verkopen de data die we via de opdrachten binnenkrijgen en analyseren aan onze opdrachtgevers.'

Die opdrachtgevers komen uit de retail, de telecom- en nutssector en de zorg. ‘Bij die eerste groep bedrijven zijn we al in tien landen in Europa actief, voor onder meer Procter&Gamble en Unilever. Voor de installatie van slimme meters, thermostaten, wifimodems en zelfs verwarmingsketels hebben we het energiebedrijf Eneco en het telecombedrijf KPN als klant. Die activiteit hebben we de voorbije twee jaar geoptimaliseerd in Nederland, en willen we nu uitrollen in andere Europese landen, waaronder België.’ In de zorg zette Roamler nog maar zijn eerste stapjes.

Winst

Het voorbije jaar groeide Roamler met 40 procent. Het telt 70.000 actieve gebruikers aan de kant van de zelfstandigen. Bij de opdrachtgevers in de retail is de hele top 20 van de producenten van fast-moving consumer goods klant, in totaal een 200-tal grote consumentenbedrijven. De omzet wil ten Haave niet kwijt, wel dat het bedrijf ‘winst draait op bepaalde onderdelen, niet als geheel.’