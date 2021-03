Smile Invest koopt Nederlandse matrijzenmaker IGS

Smile Invest koopt een meerderheidsbelang in IGS GeboJagema, een Nederlands bedrijf dat spuitgietmatrijzen maakt voor de productie van componenten voor de medische sector. Het is een van de grootste deals van het investeringsfonds rond Urbain Vandeurzen.

Smile Invest koopt een meerderheidsbelang in het bedrijf, naast het management en Rabobank Corporate Investments. Die volgen de Nederlandse investeerder Nordian Capital op als financiële partner van IGS. 'Wij zullen IGS ondersteunen bij de uitbreiding van zijn aanwezigheid in de Verenigde Staten, maar ook bij een verdere diversificatie van de toepassingen van de spuitmatrijzen. Denk bijvoorbeeld aan medische verpakkingen', zegt men bij Smile Invest.

Nummer vijf

IGS is de vijfde transactie van Smile Invest in enkele maanden. Het stapte eerder al in de IT-groep 4ITEGO, de Nederlandse verwarmingsspecialist Climate For Life, Effect Photonics (optische technologie) en - vorige week - in de specialist in medisch materiaal Hospidex. Die verdeelt onder meer bloeddrukmeters voor particulieren, wegwerpbedpannen en monitoringsystemen voor ziekenhuizen, maar ook 'supernaalden' voor het coronavaccin van BioNTech en Pfizer.