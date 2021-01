Smile Invest stapt in Nederlandse verwarmingsspecialist

Smile Invest is een fonds rond captain of industry Urbain Vandeurzen.

Het investeringsfonds Smile Invest heeft een minderheidsbelang gekocht in de Nederlandse verwarmingsspecialist Climate For Life (CLF). De financiële details van de deal zijn niet bekend.

CLF is de holding boven de Nederlandse verwarmingsspecialist Itho Daalderop en de dienstverlener Klimaatgarant. Tot eind vorig jaar was Gimv de hoofdaandeelhouder van het bedrijf. Meer nog: het was de belangrijkste participatie van de investeringsmaatschappij.

Begin december verkocht Gimv het bedrijf evenwel door aan de Nederlandse investeerder Parcom. Die verkocht onlangs op zijn beurt een minderheidsbelang aan Smile Invest, het fonds rond Urbain Vandeurzen, de voormalige topman van het technologiebedrijf LMS en ex-voorzitter van Gimv.

Bij Smile Invest kent men het dossier maar al te goed. Managing partner Ivo Vincente kocht het bedrijf begin 2016 toen hij nog actief was als verantwoordelijke van het platform Sustainable Cities bij Gimv. Hij kent het management van CLF dus goed. Vincente vertrok in de loop van 2017 bij Gimv en stapte over naar Smile Invest.

Expertise

'Parcom zocht een co-investeerder en wist dat wij expertise en kennis in huis hadden rond CLF', zegt men bij Smile Invest. Met Magnum Heating, een specialist in vloerverwarming, heeft het fonds al een andere participatie in portefeuille in een gerelateerde sector.

CLF is al de tweede investering van Smile Invest dit jaar. Enkele dagen geleden kocht het fonds de softwareverdeler 4ITEGO.