Smile Invest van Urbain Vandeurzen koopt Gimv-dochter

Gimv verkoopt het meerderheidsbelang in het Nederlandse medische bedrijf Oldelft Ultrasound via een managementbuy-out. Die wordt ondersteund door het investeringsfonds Smile Invest.

De beursgenoteerde investeringsmaatschappij Gimv verkoopt haar meerderheidsbelang in de Nederlandse onderneming Oldelft Ultrasound, meldt Gimv vrijdag. Oldelft is een producent van innovatieve ultrasone sondes voor medische diagnostiek.

Gimv verwierf haar belang in Oldelft in 2012. Nu stoot ze het weer af. Dat gebeurt via een managementbuy-out die volgens Gimv wordt ondersteund door Smile Invest, de investeringsmaatschappij van Urbain Vandeurzen.