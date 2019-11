Snelgroeiende Brusselse nutsgroep in Britse handen

Het aanleggen van glasvezelkabel. Amadys is onder meer actief in de levering van componenten voor glasvezelnetwerken.

Equistone Partners Europe neemt het belang van Vectis Private Equity en een stuk van de aandelen van het management van Amadys over. De nutsgroep, die 130 miljoen omzet boekt, werd de jongste zes jaar acht keer groter.

De Brusselse nutsgroep Amadys, de koepel boven een reeks operationele bedrijven, verandert van eigenaar. De investeringsmaatschappij Vectis Private Equity uit Aalter meldt vrijdag dat de Britse sectorgenoot Equistone Partners Europe een meerderheidsbelang verwerft in Amadys.

Equistone neemt voor een onbekend bedrag de participatie van 40 procent van Vectis over en koopt ook een stuk van het belang van het management, dat 60 procent aanhield. Hoe groot de participatie van Equistone wordt, is niet bekend. Het management, onder leiding van CEO Hein Wilderjans, herinvesteert alleszins en behoudt zo een 'omvangrijke minderheidsparticipatie', aldus het persbericht.

Proximus en Telenet

Amadys is een leverancier van passieve componenten voor allerlei netwerken. Niet alleen in de telecomsector, waar Proximus en Telenet tot de klanten behoren, maar ook in elektriciteit, gas, water en de industrie. Een van de nutsklanten is Fluvius. Tot de producten van Amadys behoren glasvezelkabel en aanverwante producten, buizen en afsluitingen, vaak in op maat gemaakte specificaties en combinaties.

De groep heeft in Belgiƫ en Nederland meer dan 100 mensen in dienst en was vorig jaar goed voor omzet van 132 miljoen euro. Netto bleef daar 3 miljoen euro van over. Onder Vectis' impuls kende Amadys de voorbije zes jaar een sterke groei. De groep ging op eigen kracht en door overnames maal acht.